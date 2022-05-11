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轎車載通緝犯遇警逃捕 高雄警緊追7公里逮人查獲毒

聯合報 / 記者林保光／即時報導

孫姓男子開車違規停車，遇警攔查，竟因車上所載的李姓男子涉案通緝，孫馬上加速逃竄，沿途闖紅燈、逆向行駛。員警緊追不捨，追捕7公里，包抄攔下去路，孫、李才束手就擒，警方並在車內搜出毒品，全案依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，5月8日晚間，孫姓男子（68歲）開車載李姓男子（53歲），停車在高雄市鳳山區三商街，阻礙人車通行，員警上前取締，孫姓男子突然加速逃竄，警方也馬上上車追攔。

孫姓男子一路沿鳳山區永豐路、保泰路、五甲路逃捕，不但在人車眾多路段闖紅燈，甚至逆向行駛，後來開上快速道路。警方立即通報支援，在快速道路另端包抄，終於在前鎮區中安路高速公路橋下攔下孫的轎車，馬上上前拉下孫姓男子，壓制在地，孫與車上的李姓男子才就擒。據警方表示，員警追捕孫全程約20分鐘，追捕7公里。

警方搜查車內，發現1小包海洛因，調查孫、李2人身分，才發覺李涉毒品案，經橋頭地檢署發布通緝，將2人移送法辦。

警方追捕孫、李2人座車7公里，包抄攔車，壓制2人。記者林保光／翻攝
警方追捕孫、李2人座車7公里，包抄攔車，壓制2人。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 反毒

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