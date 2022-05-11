聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車載通緝犯遇警逃捕 高雄警緊追7公里逮人查獲毒
孫姓男子開車違規停車，遇警攔查，竟因車上所載的李姓男子涉案通緝，孫馬上加速逃竄，沿途闖紅燈、逆向行駛。員警緊追不捨，追捕7公里，包抄攔下去路，孫、李才束手就擒，警方並在車內搜出毒品，全案依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據了解，5月8日晚間，孫姓男子（68歲）開車載李姓男子（53歲），停車在高雄市鳳山區三商街，阻礙人車通行，員警上前取締，孫姓男子突然加速逃竄，警方也馬上上車追攔。
孫姓男子一路沿鳳山區永豐路、保泰路、五甲路逃捕，不但在人車眾多路段闖紅燈，甚至逆向行駛，後來開上快速道路。警方立即通報支援，在快速道路另端包抄，終於在前鎮區中安路高速公路橋下攔下孫的轎車，馬上上前拉下孫姓男子，壓制在地，孫與車上的李姓男子才就擒。據警方表示，員警追捕孫全程約20分鐘，追捕7公里。
警方搜查車內，發現1小包海洛因，調查孫、李2人身分，才發覺李涉毒品案，經橋頭地檢署發布通緝，將2人移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言