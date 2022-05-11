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高雄女上網分享吸大麻 社團竟有數萬人 警按圖索驥逮人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

黃姓女子涉嫌吸食大麻，還上臉書社團分享她吸大麻的心得，提問1天吸多少才會過量，引起不少同好留評論。警方接獲情資，發現這社團竟有數萬成員，查出黃女的身分，到她住處搜索，果然搜出大麻菸草和電子加熱器等吸食器，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵一隊4月間接獲線報，說臉書有社團全在討論大麻，還有人上網分享吸食大麻的心得，進入社團才發現，社團成員竟也有3萬多人，不少人在社團裡討論吸食大麻的事。

據了解，26歲的黃姓女子就這個臉書社團上，分享自己涉嫌吸大麻的經驗，問社團成員1天吸食多少會過量。

警方追查出黃女的身分，發現她住在高雄市鳳山區，5月4日到她住處搜索，查獲些許大麻菸草，以及2支吸食器，其中1支是供吸大麻的電子加熱器。全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

黃姓女子涉嫌吸大麻，在網路分享心得，經警方逮捕。記者林保光／翻攝
黃姓女子涉嫌吸大麻，在網路分享心得，經警方逮捕。記者林保光／翻攝
黃女利用電子加熱器涉嫌吸大麻。記者林保光／攝影
黃女利用電子加熱器涉嫌吸大麻。記者林保光／攝影

大麻 毒品 反毒

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