中警接獲檢舉半年才去搜索 毒蟲賣了什麼成謎獲判無罪
台中陳姓男子涉嫌賣毒品咖啡包給沙姓買家，沙回家被媽媽痛罵突感悔悟，隔天就向警方檢舉陳，但警方竟沒要沙驗尿、提供殘渣袋蒐證，又時隔半年才對陳搜索，雖在他家起獲14包毒品，但法院比對證詞，難認該批為陳賣給沙的貨源，且當時賣了何物、是否為毒仍不明，判陳無罪，可上訴。
檢警調查，陳男2021年3月8日用微信和沙男相約交易，雙方約在東區一處停車場碰面，陳以1200元價格販賣3包含有第三級毒品「甲基-N, N-二甲基卡西酮」的咖啡包給沙，警方同年8月28日報請台中地檢指揮，到大里區拘提陳起獲14包毒品咖啡包，依販賣第三級毒品罪嫌起訴陳。
陳男在偵查時否認犯行，辯稱當時是賣人頭門號卡給沙，並非賣毒，但審理時翻供坦承，表示之前誤會，確實是有賣第三級毒品給沙。
台中地院傳沙男作證時，他供稱向陳買毒咖啡包倒入汽水飲用，喝了會有飄飄茫茫的感覺，認為真的是毒品；但法院查，沙說自己3月8日買毒後媽媽發現罵他一頓，因深感悔悟，隔天3月9日就像台中市警局第一分局舉報陳。
法院認為，沙買毒、舉報不過相隔1天，警方應能命沙提出殘渣袋，或是採集尿液鑑驗是否陽性，並釐清陳賣給他施用的是否為毒品？是第幾級毒品？以上均為檢警偵辦毒品經常採行偵查手段，也有查證明確的必要性，但警方「卻沒進一步蒐證」，因缺乏客觀證據，不能逕認陳販毒。
此外，檢警查扣陳的咖啡包外包裝印有「金髮小孩」圖案，但沙卻說他向陳買的是「格子狀彩虹惡魔」，再對照沙男3月8日買毒、9日向警方檢舉，但警方是8月28日才搜索陳，期間相隔近半年，無法直接以扣案的「金髮小孩」毒品咖啡包，就認定是陳賣給沙的毒品。
法院說，陳當時賣給沙的毒品為何？是第幾級毒品？甚至究竟是否為毒品等，都欠缺客觀證據可證明，且販毒刑度差異大，最重販賣第一級毒品可處死刑、無期徒刑，陳被訴販賣第三級毒品也是7年以上重罪，不能因他販賣物不明，就輕率對他論罪，判陳無罪。
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