持槍嚇唬竟走火擊穿肚皮 環保業者遭判刑併科罰金

彰化縣51歲吳姓男子與3名友人討論清除事業廢棄物，不滿其中楊姓友人的態度，竟持改造手槍並子彈上膛加以恫嚇，結果楊男奪槍過程中拉扯竟槍枝走火，擊穿自己的肚皮，送醫急救後幸無生命危險。彰化地方法院法官依吳男涉犯非法持有非制式手槍罪、恐嚇危害安全罪，判處應執行有期徒刑6年4個月，併科罰金5萬元，可上訴。

判決書今天指出，吳男經營環保清除業，2021年8月某日與吳姓、葉姓、陳姓友人在一家製香工廠前商談清除廢棄物事宜，因與楊男發生口角，即駕車返回自家工廠取出一把非制式手槍和3顆子彈，子彈裝入彈匣，彈匣裝入手槍，駕車回到製香工廠，當著楊男面前拉滑套將子彈上膛加以恫嚇。

製香工廠葉姓業者證稱，吳男與楊男發生衝突後5至10分鐘，吳男駕車回到製香廠，用台語對眾人一邊說「你很秋調喔」或「你好像很行喔」，一邊拿出手槍。葉姓業者要阻擋和「拿」槍，吳男把槍往後甩，楊男從左邊繞過來攬住吳男，這時吳男為了手槍不被搶走，槍口晃向葉姓業者，葉姓業者怕被射中連忙閃躲，接著聽見一發槍響，後來看見楊男抱住吳男，兩人拉扯扭打。

法官認為，被害人與證人都證稱吳男的手槍本來槍口朝下，子彈上膛後便將槍口朝下，根據調查，手槍在吳男和被害人拉捉過程中遭到擊發，所以吳男辯稱當時只是要嚇唬被害人，槍枝是拉扯過程中不慎走火，並無殺害被害人之意，尚非全然無據，且被害人中槍後，吳男並未繼繼有攻擊行為等情節綜合研判，難認吳男有致被害人於死的故意。