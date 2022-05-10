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大麻巧克力成癮性僅次海洛因？ 台中市警局貼文惹議網炸鍋

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局的臉書今天發布一則有關大麻巧克力的反毒貼文，不過圖中寫到「大麻是二級毒品，成癮性僅次於海洛因」，引發網友議論，質疑市警局散布假訊息，甚至藝人謝和弦也留言嘲諷，截至今晚6時許，已有2千多則留言，台中市警局表示，意思可能遭網友誤解，將研議修正。

台中市警局表示，該則貼文是由犯罪預防科所張貼，主要就是提醒民眾遠離毒品，根據現行的毒品危害防制條例規定，大麻是二級毒品，海洛因是一級毒品，大麻的成癮性，一定是低於海洛因，不過語意可能遭到誤會，將再請預防科後續修正。

台中市警局官方臉書今天下午發布一則貼文，提醒民眾遠離「大麻巧克力」，貼文寫到，品嘗巧克力一定要慎選來源，大麻巧克力雖然外觀與黑巧克力無異，但內含第二級毒品大麻，不但對身體無益，還會造成不可逆的傷害，可千萬別因為好奇而試用，並圖片圖說寫到「大麻是二級毒品，成癮性僅次於海洛因」。

不過貼文引來網友議論，有網友質疑「其實Google很好用，啥資訊都有，警局小編要不要去增進自己知識一下」、「仗著政府機關就可以無視科學根據亂講話，散布謠言是不是把台灣人當塑膠的啊！撇開劑量談毒性一律都是耍流氓的行為」，甚至曾因大麻鬧上新聞版面的藝人謝和弦，也到貼文下方留言，「藥頭會免費請你吃我頭給你」

該則貼文上線短短幾個小時，已有3千多名網友按讚、2千多名網友留言，顯然引發熱烈討論。

台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書
台中市警局臉書今天一則有關大麻巧克力的反毒貼文，引來數千名網友留言討論。圖／摘自台中市警局臉書

大麻 毒品 反毒

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