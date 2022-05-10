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天道盟黑二代當街持刀棒打人 判刑2年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

現年26歲刺青師吳雨修，在老大劉丁柱入獄後，外傳接班天道盟太陽會大同分會長，曾揚言重整大橋頭勢力，吳男多次帶著小弟、少年在北市大同區搗亂，鬧進警局，檢警也稱這幫人是社會毒瘤。吳男與旗下小弟等5人，從2020年12月至去年3月間在大同區作亂聚眾鬥毆，打傷多名被害人，還遭人連開8槍報復。士林地方法院今宣判，吳雨修遭依聚眾鬥毆等罪，判處應執行2年6月。

吳雨修的父親過世前是大橋頭幫角頭，綽號「大肚仔」人稱是芭樂票教父級人物，吳近年來跟在太陽會大同分會長劉丁柱「柳丁」身邊做事，在劉入監服刑後，接任分會長，放話要重整擴張大橋頭勢力。

判決指出，楊元豪2020年12月在昌吉街附近，與郭男等4人發生爭執，找來吳雨修、謝姓少年等人，持球棒或刀械，追趕郭等4人2分鐘，其中曾男還開車載其他人到場，但楊等人持凶器追逐後，上車離去。

2021年2月間，吳雨修為首謀，糾集劉承翔、吳立仁、俞姓少年、謝姓少年等人，打算施暴張男，吳開車到延平北路環河北路交叉口，打電話指示劉開車到迪化街載走張男，帶到指定地點後，劉等4人持球棒痛毆張男頭部、四肢，導致頭、臉、手受傷。

去年3月間，從事汽車美容的楊川漢和廖姓男子有嫌隙，楊開車在延平北路附近巧遇料廖的車輛，直接迴轉到對向車道堵車，2人爆發口角，廖男先持刀揮舞，楊則開車作勢衝撞廖，隨後吳雨修、楊元豪、劉承翔、謝姓少年開車到場，5人分別持刀械揮砍、球棒毆打廖男，劉還拿起路邊水泥塊丟廖男，造成廖男頭部、臉部、手腳多處撕裂傷。

廖男傷勢慘重，去年4月3日難忍被打，深夜持槍朝楊男連續開8槍，事後帶槍自首。檢警在當月循線逮捕吳姓男子及7名小弟到案，其中2人未成年，並在在昌吉街、延平北路堂口等地查獲空彈殼、改造槍枝工具一組、賭博工具、本票借據及安非他命吸食器，依組織、妨害秩序、恐嚇毒品等送辦，組織案件尚未一審宣判。

士地院院今天宣判3件聚眾鬥毆案，合議庭審酌吳5人不思用合法理性方法解決紛爭，帶著少年在公眾得出入場所，下手實施脅迫、或強暴，造成公眾或他人危害、恐懼，並考量5人均否認犯行，全案分別依成年人與少年共同攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴首謀、下手實施罪判刑。吳雨修應執行2年6月、楊元豪1年6月、劉承翔1年3月徒刑。吳立仁處10月徒刑。僅楊川漢處1年2月徒刑，可易科罰金。可上訴。

警方去年4月破獲太陽會大同分會，逮捕8人，依組織犯罪防制條例送辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方去年4月破獲太陽會大同分會，逮捕8人，依組織犯罪防制條例送辦。記者蕭雅娟／翻攝

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