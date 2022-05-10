毒品證物公開銷毀儀式 嘉檢彰檢判決確定前提前銷毀

今年度全國獲案毒品證物公開銷毀儀式於今天下午3時，在台北市木柵垃圾焚化廠公開銷毀，為今年全國反毒活動揭開序幕。調查局指出，今年度計銷毀各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱。

調查局表示，本次銷毀的毒品中，特別值得一提的是包含嘉義地檢署及彰化地檢署依據「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷毀作業辦法」，並獲法院裁定後核發處分命令，經辦理取樣留存後提前銷毀，合計有大麻煙草149公斤204.73公克、大麻植株2,321株；另本局毒品沒入物保管專庫所保管第三、四級愷他命等毒品86公斤15.72公克，也於本次一併銷燬。

自1993年起，依據行政院核定的「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物的檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

調查局為維護毒品運送安全，特協請台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局沿途警戒，配合北部地區機動工作站及警衛組同仁，全程執行安全戒護，並調派台北市及新北市調查處同仁，協助待銷毀毒品裝卸運送。

為使銷毀作業嚴謹、順利執行，調查局於今年4月19日邀請監委趙永清及行政院、國安局、海巡署、法務部等單位，以視訊會議形式召開「獲案毒品處理流程監督會」第24次會議，並於會中推選委員代表負責監督清點、封緘、簽證及銷毀等作業。