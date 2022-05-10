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為錢砍破妻子頭骨 莽男懊悔抱妻屍自戕

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名菲律賓籍葉姓男子今年初為錢與妻爭吵，一時情緒失控竟持刀猛砍對方20、30刀致死，事後畏罪飲酒自殘，再抱著妻子屍體昏睡之際被警消破門救回；桃園地檢署偵辦此案，訊後依殺人罪起訴葉男，並建請法院量處適當之刑。

檢警調查，葉男（59歲，在押）認妻子騙走他250萬元現金並將錢轉回菲律賓，多次與妻子爭吵。今年1月13日，2人在八德租屋處大吵，過程發生嚴重肢體衝突，他見妻子持水果刀作勢攻擊，於是也拿菜刀砍向對方，見對方手指被砍斷求饒仍不罷手，最後把對方頭顱都砍破，見人沒有反應，才驚覺鑄下大錯。

案發後，葉男聯絡胞弟稱「我殺了人，現在要自我了斷」，員警獲報趕往其租屋處破門，一進臥室就發現葉妻全身是血且無呼吸心跳，葉男則是泥醉不醒、左右手各有刀傷。

偵訊時，葉男坦承犯行，也非常後悔，想要了結自己，但沒有勇氣，才會喝酒壯膽；葉男供稱動手原因是妻子騙走他250萬元現金，而他的胞弟和房東也證稱確實聽葉男抱怨過此事。

檢方相驗，葉男至少砍殺妻子20至30刀，多集中在頭部，顱骨有粉碎性骨折，死因為腦損傷引發中樞神經衰竭死亡。

檢方認為，葉男不顧夫妻多年情分，砍殺妻子20、30刀，見對方求饒仍不罷休，手段兇殘，但犯後已感懊悔並試圖自戕了解，因此起訴後也建請法院審酌上情量處適當之刑。

警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。記者曾健祐／翻攝
警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。記者曾健祐／翻攝

桃園 菲律賓 房東

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