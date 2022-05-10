台中關緝獲進口家具藏匿菸絲 市價2300萬元
關務署台中關日前查獲自越南進口貨櫃，原申報貨品為木製家具及飾品，開櫃查驗發現木製桌面夾藏菸絲，起出菸絲總重量逾4600公斤，可產製約33萬包紙菸，估計市價約新台幣2300萬元。
台中關表示，以20支包裝的香菸計算，約含14公克的菸絲，菸絲除須課徵關稅百分之15及營業稅百分之5外，另須按每公斤加計課徵菸稅1590元及菸品健康福利捐1000元，估計逃漏菸稅及健康福利捐近1200萬元；業者涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定已依法查扣，移交台中市政府財政局辦理後續事宜。
台中關表示，海關職司邊境管制與走私查緝，為確保國人健康與國家稅收，將賡續落實並精進查緝作為，防堵非法走私貨物進入國內，呼籲貨物進口人，切勿心存僥倖，以免觸法，得不償失。
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