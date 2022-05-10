快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規拒檢高雄街頭狂飆 警圍捕拔槍逮人 車上搜出K毒

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鼓山區今凌晨2時許傳出警匪追逐，龍華派出所員警在華榮路與裕誠路口攔查違規轎車，對方卻急右轉加速逃逸。警方動員線上警力圍捕，追捕至左營區翠華路才將該車攔下，車上被搜出K他命等物，警詢後，依公共危險及毒品罪嫌將花姓駕駛送辦。

警方表示，今凌晨2時50分許，龍華所警員周宥南、溫仁佑在鼓山區華榮路與裕誠路口，發現一輛白色轎車越線停等紅燈，兩名員警上前示意駕駛靠邊停車，沒料該車起初假裝配合受檢，隨後突然右轉加速沿著裕誠路往南逃逸。

兩名員警見狀隨即呼叫線上警力攔截圍捕，雙方在路上追捕約近5分鐘，花男（25歲）一路連闖3處紅燈，直到行經左營區翠華路與崇德路口，因被前方等紅燈的計程車、貨車擋住去路，才被攔下，警方當場拔槍，喝斥車上花姓男子下車，花男見躲不過，只能乖乖就逮。

花男車上的右前座被搜出白色粉末，經檢測呈現K他命反應，毛重1.52公克，另在花男的手提包內起獲K盤及刮片，花男坦承持毒，警詢後依公共危險及毒品罪嫌移送，另花男逃逸期間，越線停車、不服稽查、闖紅燈（3件）、危險駕車等，警方也開出6張罰單

花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供
花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供
花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供
花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供
花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供
花姓男子違規拒檢飆速連闖多個紅燈，警網加入圍捕，拔槍逮人，車內查獲K毒。圖／讀者提供

毒品 計程車 罰單

延伸閱讀

全台瘋搶快篩試劑 高雄有先見之明早就預購百萬劑

高雄警為追捕人犯開槍示警 遭對方開車衝撞趁隙逃逸

不怕塞港！高雄鳳梨靠這項技術 延長效期進軍日本超市

影／轎車拒檢 撞前車2次、撞後方警車3次 從警槍口逃離

相關新聞

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

去年4月2日，台鐵發生太魯閣號事故，造成49死、逾200人傷，震驚全國，歷經長達一年多的調查，運安會今上午公布太魯閣號事...

違規拒檢高雄街頭狂飆 警圍捕拔槍逮人 車上搜出K毒

高雄市鼓山區今凌晨2時許傳出警匪追逐，龍華派出所員警在華榮路與裕誠路口攔查違規轎車，對方卻急右轉加速逃逸。警方動員線上警...

身上藏毒見警心虛棄車躲草叢 弄得渾身泥巴狼狽遭逮

高雄48歲林姓男子昨天凌晨騎車外出，因身上攜帶1包毒品海洛因，行經燕巢區中安路時，於上巡邏員警攔查，他一時心虛棄車，跳至...

49死逾300人傷 太魯閣事故最終調查報告 上午10時公布

台鐵太魯閣號事故釀49死、逾300人傷，震驚全國。交通部運安會將於今天上午10時公布太魯閣號事故最終調查報告；台鐵太魯閣...

警開槍射車頭人犯衝撞後逃逸 歷時7小時追捕深夜落網

26歲簡姓男子因涉嫌竊盜、毒品等罪，高雄仁武警分局昨午接獲情資，派員前往大豐公園停車場逮人，簡男為躲避查緝，一度開車衝撞...

趙介佑涉詐欺、販毒 重判8年6月

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，被控與人組詐騙集團，並販賣Ｋ他命，檢警聲押趙介佑獲准，依詐欺、毒品、組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。