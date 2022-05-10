違規拒檢高雄街頭狂飆 警圍捕拔槍逮人 車上搜出K毒

高雄市鼓山區今凌晨2時許傳出警匪追逐，龍華派出所員警在華榮路與裕誠路口攔查違規轎車，對方卻急右轉加速逃逸。警方動員線上警力圍捕，追捕至左營區翠華路才將該車攔下，車上被搜出K他命等物，警詢後，依公共危險及毒品罪嫌將花姓駕駛送辦。

警方表示，今凌晨2時50分許，龍華所警員周宥南、溫仁佑在鼓山區華榮路與裕誠路口，發現一輛白色轎車越線停等紅燈，兩名員警上前示意駕駛靠邊停車，沒料該車起初假裝配合受檢，隨後突然右轉加速沿著裕誠路往南逃逸。

兩名員警見狀隨即呼叫線上警力攔截圍捕，雙方在路上追捕約近5分鐘，花男（25歲）一路連闖3處紅燈，直到行經左營區翠華路與崇德路口，因被前方等紅燈的計程車、貨車擋住去路，才被攔下，警方當場拔槍，喝斥車上花姓男子下車，花男見躲不過，只能乖乖就逮。