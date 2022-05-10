聽新聞
test
0:00 / 0:00
身上藏毒見警心虛棄車躲草叢 弄得渾身泥巴狼狽遭逮
高雄48歲林姓男子昨天凌晨騎車外出，因身上攜帶1包毒品海洛因，行經燕巢區中安路時，於上巡邏員警攔查，他一時心虛棄車，跳至路旁草叢弄得渾身是泥巴，本以為這樣就能躲過警方查緝，隨後員警上前撿到他丟棄在旁的毒品，並將人逮捕，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。
岡山警分局燕巢分駐所員警昨天凌晨1時20分許，巡邏至中安路時，因林男騎車形跡可疑，便上前示意停車受檢，豈料，在不遠處就看到他拋下機車，人直接跳進路旁草叢。
員警上前查看，先是撿到林男棄置在路邊的1包毒品海洛因，隨後在車道旁茂密的草叢中發現他。他也坦承，自己心虛攜帶毒品外出，擔心遭查，才會突發奇想，想趁深夜躲進草叢堆掩蔽來躲避警方查緝。殊不知，躲警不成，反而弄得渾身是泥巴，狼狽遭逮。
警詢後，將林男依違反毒品危害防制條例移送，此外，警方將持續追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言