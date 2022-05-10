身上藏毒見警心虛棄車躲草叢 弄得渾身泥巴狼狽遭逮

高雄48歲林姓男子昨天凌晨騎車外出，因身上攜帶1包毒品海洛因，行經燕巢區中安路時，於上巡邏員警攔查，他一時心虛棄車，跳至路旁草叢弄得渾身是泥巴，本以為這樣就能躲過警方查緝，隨後員警上前撿到他丟棄在旁的毒品，並將人逮捕，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

岡山警分局燕巢分駐所員警昨天凌晨1時20分許，巡邏至中安路時，因林男騎車形跡可疑，便上前示意停車受檢，豈料，在不遠處就看到他拋下機車，人直接跳進路旁草叢。

員警上前查看，先是撿到林男棄置在路邊的1包毒品海洛因，隨後在車道旁茂密的草叢中發現他。他也坦承，自己心虛攜帶毒品外出，擔心遭查，才會突發奇想，想趁深夜躲進草叢堆掩蔽來躲避警方查緝。殊不知，躲警不成，反而弄得渾身是泥巴，狼狽遭逮。