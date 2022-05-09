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屏東槍擊引爆兩派火拚？ 九如東港傳瘋狂倒車衝撞
屏東縣東港鎮今天清晨發生槍擊案，陳姓男子（35歲）持突擊步槍朝林姓男子（32歲）住處狂掃20多槍，後來攜槍赴里港投案，警方正擴大偵辦時，九如及東港下午又傳出3起瘋狂倒車衝撞事件，疑是槍擊案引爆兩方人馬火拚，警方表示，兩地3起治安事件已掌握特定對象，正循線追查，釐清與槍擊案的關聯。
東港今晨傳槍響引發治安疑慮，未料事發沒多久九如及東港下午又傳出3起倒車衝撞案。手機LINE群最早傳出兩段影片，其中一段47秒影片可看到一輛白色小客車連續3次倒車衝撞一家髮廊，另一支33秒影片則可看到一輛小客車連續2次倒車衝撞一處民宅，把鐵捲門整個撞掀，傳出影片者還稱，「屏東 早上被開槍 被開槍的反擊了」。
里港警分局表示，下午3時許獲報，指九如鄉一家髮廊及一家融資公司遭車輛撞擊大門，該髮廊玻璃門遭撞毀，嫌犯棄車逃逸後，由另一部小客車載往九如路二段一家融資公司，再度駕車衝撞該公司後棄車，並搭乘另一輛自小客車逃逸，經查現場無人受傷，已調閱周邊監視器並掌握特定對象，全力查緝中。
東港警分局指出，下午3時許接獲報案，稱東港鎮興中南六街一處住宅遭車輛撞擊大門，警方趕抵現場，發現犯嫌已棄車逃逸，已展開追查。
據了解，今早槍擊案的事主陳男及林男在地方小有名氣，兩派人馬兩年多前已結怨，陳男清晨開槍引爆戰火，九如及東港下午發生3起治案事件，疑是槍擊引發雙方火拚。不過警方表示，3起倒車衝撞案與槍擊案的關聯，仍待調查釐清，至於持槍連轟20多槍的陳男，深夜已移送地檢署，檢察官已聲請羈押。
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