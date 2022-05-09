屏東槍擊引爆兩派火拚？ 九如東港傳瘋狂倒車衝撞

屏東縣東港鎮今天清晨發生槍擊案，陳姓男子（35歲）持突擊步槍朝林姓男子（32歲）住處狂掃20多槍，後來攜槍赴里港投案，警方正擴大偵辦時，九如及東港下午又傳出3起瘋狂倒車衝撞事件，疑是槍擊案引爆兩方人馬火拚，警方表示，兩地3起治安事件已掌握特定對象，正循線追查，釐清與槍擊案的關聯。

東港今晨傳槍響引發治安疑慮，未料事發沒多久九如及東港下午又傳出3起倒車衝撞案。手機LINE群最早傳出兩段影片，其中一段47秒影片可看到一輛白色小客車連續3次倒車衝撞一家髮廊，另一支33秒影片則可看到一輛小客車連續2次倒車衝撞一處民宅，把鐵捲門整個撞掀，傳出影片者還稱，「屏東 早上被開槍 被開槍的反擊了」。

里港警分局表示，下午3時許獲報，指九如鄉一家髮廊及一家融資公司遭車輛撞擊大門，該髮廊玻璃門遭撞毀，嫌犯棄車逃逸後，由另一部小客車載往九如路二段一家融資公司，再度駕車衝撞該公司後棄車，並搭乘另一輛自小客車逃逸，經查現場無人受傷，已調閱周邊監視器並掌握特定對象，全力查緝中。

東港警分局指出，下午3時許接獲報案，稱東港鎮興中南六街一處住宅遭車輛撞擊大門，警方趕抵現場，發現犯嫌已棄車逃逸，已展開追查。