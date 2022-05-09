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新竹家犬遭少年持獵槍「行刑式槍決」 飼主急送醫仍救不回崩潰

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新竹發生家犬遭少年行刑式槍決 供稱以為是山羌才開槍

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉近日發生疑似少年騎車持獵槍，在半夜伺機尋找下手目標，騎車追趕民眾飼養的狗兒，隨後竟開槍射殺後揚長而去，等飼主發現將狗兒緊急送醫，狗兒仍因傷勢過重不治身亡，動保團體痛批凶嫌手法實在可惡，難保改天不會持槍傷人，要求警方嚴辦。

新竹縣流浪動物珍愛協會理事長、竹北市民代表朱健銘指出，這起案件發生在7日凌晨2時許，2名疑似未成年人大半夜手持獵槍在尖石鄉山區騎車穿梭，經過一處民宅時不僅騎車追趕狗兒，還停下開槍，導致民眾家中飼養米克斯中槍血流不止。

飼主發現後立即將愛犬送醫急救，經檢查發現狗兒的左胸及右腹部各有1處彈孔，送到醫院時仍血流不止，且有氣血胸，經緊急手術開腹發現臟器幾乎全泡在血泊中「脾臟、肝臟、胃、胰臟、小腸及大腸遭貫穿」不幸於手術中因大失血休克死亡。

據了解，2名嫌犯供稱以為是山羌才會開槍，朱健銘當場痛罵「山羌跟狗一般人會分不清楚嗎？光奔跑姿勢就不同，何況狗兒還不斷吠叫，難道嫌犯分不出什麼是狗叫聲嗎」，質疑這些是嫌犯脫罪之詞。

新竹縣流浪動物珍愛協會更指出，早在事發前就已有接獲居民通報「有獵人大白天扛著槍在道路上大搖大擺，絲毫不避諱路人目光」質疑「萬一走火怎麼辦？」未料就發生殺狗案件。

飼主因傷心已在2天內將狗兒下葬，新竹縣家畜疾病防治所獲報後「掘棺」將遺體移置冰存，將會同橫山警分局以刑案調查，通知少年的監護人陪同到案說明，全案朝違反動保法偵辦。

民眾飼養的狗兒遭獵槍槍殺，送醫開刀仍因失血過多不治。圖／竹北市民代表朱健銘提供
民眾飼養的狗兒遭獵槍槍殺，送醫開刀仍因失血過多不治。圖／竹北市民代表朱健銘提供

新竹 山羌

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