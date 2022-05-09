聽新聞
test
0:00 / 0:00
恆春偵查隊長進「娛樂圈」遭起底 高層震怒記過調職
臉書「靠北警察」今天有網友爆料，指「屏東縣警察 國境之南分局 偵查隊的邱姓隊長上越南店摸小姐」，爆料網友附上一張照片，其中赫見恆春警分局偵查隊長邱星澤，他把雙手伸向一名女子的胸部，兩人貼身而坐沒有社交安全距離也沒戴口罩，引爆警界震撼。屏東縣警察局長劉印宮獲悉震怒，內部調查後決定記過處分並調整職務，同時追究相關人員考監責任。
這張爆料照殺傷力不小，下午4點多曝光後，警政署高層也急電要求嚴查。據了解，邱星澤在內部調查時自陳，1年前與友人到恆春鎮一家自助式KTV聚會，友人在席間曾外叫傳播妹助興，對於身為警務人員卻未迴避，邱員相當懊悔。
屏東縣警局長劉印宮對於員警涉足不當場所深感痛心及震怒，內部調查後以邱員行為失檢違反風紀，立即依違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」規定，記過懲處並調整職務，同時追究相關人員考監責任。
記者下午致電邱星澤，他說：「我是當事人，不能回應我自己的事。」警界人士透露，邱星澤調任偵查隊長1年多，工作表現不差，評價不惡。但另有警界人士指出，案發的KTV早已倒閉，選在此時爆料無疑是內部管理出了大問題，顯不單純。此次爆料的網友，大頭貼是無臉人，且在爆料前才加入「靠北警察」社團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言