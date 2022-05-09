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恆春偵查隊長進「娛樂圈」遭起底 高層震怒記過調職

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

臉書「靠北警察」今天有網友爆料，指「屏東縣警察 國境之南分局 偵查隊的邱姓隊長上越南店摸小姐」，爆料網友附上一張照片，其中赫見恆春警分局偵查隊長邱星澤，他把雙手伸向一名女子的胸部，兩人貼身而坐沒有社交安全距離也沒戴口罩，引爆警界震撼。屏東縣警察局長劉印宮獲悉震怒，內部調查後決定記過處分並調整職務，同時追究相關人員考監責任。

這張爆料照殺傷力不小，下午4點多曝光後，警政署高層也急電要求嚴查。據了解，邱星澤在內部調查時自陳，1年前與友人到恆春鎮一家自助式KTV聚會，友人在席間曾外叫傳播妹助興，對於身為警務人員卻未迴避，邱員相當懊悔。

屏東縣警局長劉印宮對於員警涉足不當場所深感痛心及震怒，內部調查後以邱員行為失檢違反風紀，立即依違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」規定，記過懲處並調整職務，同時追究相關人員考監責任。

記者下午致電邱星澤，他說：「我是當事人，不能回應我自己的事。」警界人士透露，邱星澤調任偵查隊長1年多，工作表現不差，評價不惡。但另有警界人士指出，案發的KTV早已倒閉，選在此時爆料無疑是內部管理出了大問題，顯不單純。此次爆料的網友，大頭貼是無臉人，且在爆料前才加入「靠北警察」社團。

恆春警分局偵查隊長邱星澤（左）遭人爆料上越南店摸小姐。圖／取自臉書「靠北警察」
恆春警分局偵查隊長邱星澤（左）遭人爆料上越南店摸小姐。圖／取自臉書「靠北警察」

屏東縣 警察

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