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影／突擊步槍連轟示警 男子一小時後遠赴40公里外投案

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣驚傳槍擊案！東港鎮中正路2段一處民宅，今天清晨5點多遭人開槍示警，連續20多轟槍響，嚇壞鄰近住戶，警方獲報展開追查，涉案的陳姓男子卻在1小時後，攜槍到42公里外的里港警分局投案，警方初步調查，陳嫌因與林姓男子有財務糾紛才開槍，已深入追查釐清案情。

警方表示，今天清晨5點24分許獲報，東港鎮中正路2段一處民宅發生槍擊案，員警趕赴現場時歹徒已逃離，現場無人受傷，初步採證發現，民宅大門至少留有20多處彈孔，現場另查獲多枚彈殼。

因清晨槍聲大作引發附近住戶恐慌，警方立即組成專案小組追查，經調閱路口監視器以車追人，發現陳姓男子（35歲）涉有重嫌，正準備循線逮人，陳嫌卻在6點30分攜槍到離犯案地點42公里的里港分局投案。

警方調查，陳嫌與林姓男子（32歲）有財務糾紛，凌晨5點多由一名楊姓男子（23歲）駕車前往林男中正路2段住處，以疑似突擊步槍的長槍連轟20多槍，因自知法網難逃才攜槍投案，已擴大偵辦釐清案情，並追查涉案槍枝來源。

槍擊案現場查獲多枚彈殼。圖／讀者提供
槍擊案現場查獲多枚彈殼。圖／讀者提供
屏東東港中正路2段一處民宅今晨5點多遭人連續轟擊20多槍，警方獲報展開追查。圖／讀者提供
屏東東港中正路2段一處民宅今晨5點多遭人連續轟擊20多槍，警方獲報展開追查。圖／讀者提供
陳姓男子攜疑似突擊步槍的長槍到林男住處開槍威嚇。圖／讀者提供
陳姓男子攜疑似突擊步槍的長槍到林男住處開槍威嚇。圖／讀者提供
陳男清晨5點多搭車前往林男住處開槍。圖／讀者提供
陳男清晨5點多搭車前往林男住處開槍。圖／讀者提供
遭槍擊民宅鐵捲門，留下至少20多處彈孔。圖／讀者提供
遭槍擊民宅鐵捲門，留下至少20多處彈孔。圖／讀者提供

東港 槍擊

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