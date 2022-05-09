聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／突擊步槍連轟示警 男子一小時後遠赴40公里外投案
屏東縣驚傳槍擊案！東港鎮中正路2段一處民宅，今天清晨5點多遭人開槍示警，連續20多轟槍響，嚇壞鄰近住戶，警方獲報展開追查，涉案的陳姓男子卻在1小時後，攜槍到42公里外的里港警分局投案，警方初步調查，陳嫌因與林姓男子有財務糾紛才開槍，已深入追查釐清案情。
警方表示，今天清晨5點24分許獲報，東港鎮中正路2段一處民宅發生槍擊案，員警趕赴現場時歹徒已逃離，現場無人受傷，初步採證發現，民宅大門至少留有20多處彈孔，現場另查獲多枚彈殼。
因清晨槍聲大作引發附近住戶恐慌，警方立即組成專案小組追查，經調閱路口監視器以車追人，發現陳姓男子（35歲）涉有重嫌，正準備循線逮人，陳嫌卻在6點30分攜槍到離犯案地點42公里的里港分局投案。
警方調查，陳嫌與林姓男子（32歲）有財務糾紛，凌晨5點多由一名楊姓男子（23歲）駕車前往林男中正路2段住處，以疑似突擊步槍的長槍連轟20多槍，因自知法網難逃才攜槍投案，已擴大偵辦釐清案情，並追查涉案槍枝來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言