快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

北市槍擊案頻傳 市警局執行安城專案掃蕩黑幫

中央社 / 台北9日電

台北市士林和萬華區接連發生槍擊案，台北市警察局今天表示，疫情期間持續加強各項治安勤務，並於昨天出動394名警力執行「安城專案」，強力掃蕩黑幫據點，不容趁疫作亂。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市近來接連發生兩起槍擊案件，市警局今天表示，歹徒雖都立即投案，但警方仍持續深入追查其犯案動機，並清查有無幕後教唆或黑道幫派涉入，決不容黑道勢力趁疫情期間危害社會治安。

市警局副局長翁群能對外說明，隨著近期疫情升溫，警方目前除協助執行防疫工作及加強防疫措施外，也持續加強各項治安維護勤務，市警局自昨天起執行「安城專案」，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩路（臨）檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件。

根據市警局資料顯示，昨天安城專案使用警力計394名，實施威力掃蕩臨檢41處、路檢20處。

翁群能表示，局長楊源明強調市警局不因疫情嚴峻而鬆懈執法強度及作為，已要求轄區分局對於槍擊案件、暴力犯罪及聚眾鬥毆等案件，應嚴正執法並溯源偵辦，同時呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦。

疫情 黑道 幫派

延伸閱讀

柯文哲預言下周達高峰 北市議會規畫延後兩周總質詢

Ct值僅19！郭昭巖自曝確診 北市議員第10位

北市快篩買比金門少？陳智菡：議員數字跟實際天壤之別

陳時中快篩要12萬給73萬 北市嗆：好意思營造布施模樣?

相關新聞

影／突擊步槍連轟示警 男子一小時後遠赴40公里外投案

屏東縣驚傳槍擊案！東港鎮中正路2段一處民宅，今天清晨5點多遭人開槍示警，連續20多轟槍響，嚇壞鄰近住戶，警方獲報展開追查...

民進黨「政二代」趙介佑涉詐、毒 犯47罪重判8年6月

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子、「政二代」趙介佑被控與人共組詐騙集團，另持有K他命毒品等，檢警偵查聲請羈押禁見...

進鄰居家「裝馬桶」再搞破壞 屋主驚愕：有問過我嗎？

林姓男子見樓下何姓鄰居長年不在家，竟進何家「裝馬桶」，何老先生年事漸高，將房子贈與兒子，林希望何家割愛落空，加上雙方又有...

出租套房大樓火警 火場見槍彈

台中市豐原區一棟出租套房大樓昨天上午火警，濃煙密布，其中三樓一間套房嚴重燒毀，警、消清理火場，在床墊下發現一批因大火毀損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。