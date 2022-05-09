北市槍擊案頻傳 市警局執行安城專案掃蕩黑幫

台北市士林和萬華區接連發生槍擊案，台北市警察局今天表示，疫情期間持續加強各項治安勤務，並於昨天出動394名警力執行「安城專案」，強力掃蕩黑幫據點，不容趁疫作亂。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市近來接連發生兩起槍擊案件，市警局今天表示，歹徒雖都立即投案，但警方仍持續深入追查其犯案動機，並清查有無幕後教唆或黑道幫派涉入，決不容黑道勢力趁疫情期間危害社會治安。

市警局副局長翁群能對外說明，隨著近期疫情升溫，警方目前除協助執行防疫工作及加強防疫措施外，也持續加強各項治安維護勤務，市警局自昨天起執行「安城專案」，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩路（臨）檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件。

根據市警局資料顯示，昨天安城專案使用警力計394名，實施威力掃蕩臨檢41處、路檢20處。

翁群能表示，局長楊源明強調市警局不因疫情嚴峻而鬆懈執法強度及作為，已要求轄區分局對於槍擊案件、暴力犯罪及聚眾鬥毆等案件，應嚴正執法並溯源偵辦，同時呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦。