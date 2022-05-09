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民進黨「政二代」趙介佑涉詐、毒 犯47罪重判8年6月

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民進黨「政二代」趙介佑涉詐、毒 犯47罪重判8年6月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子、「政二代」趙介佑被控與人共組詐騙集團，另持有K他命毒品等，檢警偵查聲請羈押禁見趙介佑獲准，偵辦後依詐欺、毒品、組織犯罪條例等罪起訴，台北地院審理，判他有期徒刑8年6月。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子、「政二代」趙介佑被控與人共組詐騙集團，另持有K他命毒品等，檢警偵查聲請羈押禁見趙介佑獲准，偵辦後依詐欺、毒品、組織犯罪條例等罪起訴，台北地院審理，判他有期徒刑8年6月。圖／取自趙介佑臉書

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子、「政二代」趙介佑被控與人共組詐騙集團，另持有K他命毒品等，檢警偵查聲請羈押禁見趙介佑獲准，偵辦後依詐欺、毒品、組織犯罪條例等罪起訴，台北地院審理，判他有期徒刑8年6月。

合議庭論處趙介佑47個不同之罪，分論併罰，各別判處有期徒刑，再訂應執行刑；此外，同案共犯多人也分別判處有期徒刑2年4月到14年6月不等。可上訴。

趙介佑2020年2月因涉及擄人勒贖案遭收押2個月，刑事局另案追查一起詐騙集團案件，查出趙介佑是詐欺集團的「車手頭」，負責招攬小弟當車手，於是報請台北地檢署指揮偵辦。

檢警2021年4月20日搜索趙介佑等人相關住處，在趙介佑住家查獲少量K他命，認為趙有串供、滅證之虞，對他聲押禁見獲准；案件起訴後，趙介佑移審庭一度放棄聲請交保處分，還說要在獄中悔過、反省。

事實上，趙介佑的還爭議不止一樁，他涉吸毒、詐欺之外，其北聯幫的幫派背景也遭起底，甚至在服替代役期間逃兵；此外，2021年3月，趙介佑服替代役分派至台北市北投區公所，再擅離職守超過7天，另遭市府兵役局移送法辦。

趙介佑 詐騙集團 詐欺

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