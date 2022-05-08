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影／酒過三旬嗆隔壁桌友「暢秋」暗夜吵架驚動警排解
台中市第二警分局在今天凌晨獲報，北區一家餐酒館有糾紛，經查是吳姓男子與隔壁桌張姓友人，因酒後情緒失控，吳以台語嗆張「暢秋（囂張）什麼」，因而引發激烈口角，導多名友人介入勸架，也驚動鄰居報警，警方抄錄6人資料後，因無違法行為放行。
第二分局文正所在今天凌晨2時許獲報，北區台灣大道上一家餐酒館有民眾聚集吵架，警方即調派勢警力馳援現場，經查，現場吵架的是6名朋友，疑因酒後起口角爭執，經警方到場盤查嚇阻並抄登資料後，6人都自行離去，盤查時有人沒戴好口罩，警方也勸導民眾遵守防疫規定。
經查，吳姓男子（27歲）與隔壁桌的酒客張姓男子（29歲）是友人，疑因酒後失言，嗆了一句「暢秋」，導致二人引發口角爭執互嗆，與吳男同桌4名友人則在旁勸架，警方到場查處，雙方確實為酒後口角紛爭，無其他違法行為，警方持續加強周邊巡邏，防範衍生事端。
第二警分局長陳家銘說，民眾切勿飲酒藉故滋生事端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，任何脫序行為均強勢執法，以維護市民大眾安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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