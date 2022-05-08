快訊

香港新任特首選舉開始投票 李家超可望成下一任特首

「發誓不再擁有房產」馬斯克廉租房曝光 鄰居說他真的住這

獨／護理師摔斷腿照上班 關懷確診者竟被譙「我居隔單咧」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酒過三旬嗆隔壁桌友「暢秋」暗夜吵架驚動警排解

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在今天凌晨獲報，北區一家餐酒館有糾紛，經查是吳姓男子與隔壁桌張姓友人，因酒後情緒失控，吳以台語嗆張「暢秋（囂張）什麼」，因而引發激烈口角，導多名友人介入勸架，也驚動鄰居報警，警方抄錄6人資料後，因無違法行為放行。

第二分局文正所在今天凌晨2時許獲報，北區台灣大道上一家餐酒館有民眾聚集吵架，警方即調派勢警力馳援現場，經查，現場吵架的是6名朋友，疑因酒後起口角爭執，經警方到場盤查嚇阻並抄登資料後，6人都自行離去，盤查時有人沒戴好口罩，警方也勸導民眾遵守防疫規定。

經查，吳姓男子（27歲）與隔壁桌的酒客張姓男子（29歲）是友人，疑因酒後失言，嗆了一句「暢秋」，導致二人引發口角爭執互嗆，與吳男同桌4名友人則在旁勸架，警方到場查處，雙方確實為酒後口角紛爭，無其他違法行為，警方持續加強周邊巡邏，防範衍生事端。

第二警分局長陳家銘說，民眾切勿飲酒藉故滋生事端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，任何脫序行為均強勢執法，以維護市民大眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市北區台灣大道的餐酒館在今天凌晨有酒客口角，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道的餐酒館在今天凌晨有酒客口角，警方到場排除。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

影／年輕通緝犯當車手領款14萬 轉頭遇警栽了送法辦

影／母呼吸困難子急拍警車窗 警車沿路鳴笛開道送醫

影／約「抓耙子」摩鐵談判要錢？警破暴力集團逮6人

資深副所長心肌梗塞猝逝 今公祭同袍列隊喊：一路好走

相關新聞

影／酒過三旬嗆隔壁桌友「暢秋」暗夜吵架驚動警排解

台中市第二警分局在今天凌晨獲報，北區一家餐酒館有糾紛，經查是吳姓男子與隔壁桌張姓友人，因酒後情緒失控，吳以台語嗆張「暢秋...

防空拍 山區露營地藏製毒工廠

以綽號「黃董」男子為首的販毒集團，從大陸運輸巨量三級毒品原料來台，意圖製作毒品咖啡包販售牟利，「黃董」深知調查局會用空拍...

北市連續槍擊案 新檢察總長將清查

台北市上月底才發生萬華區衝鋒槍掃射案，沒想到昨天又傳槍響，吳姓男子酒後與友人口角，持槍到友人住處連開七槍，犯後也是去大同...

不滿長期遭友吐槽 男酒後赴友住處連開7槍後自首

台北市4月底才發生「衝鋒槍掃射案」，今晨又傳槍響，吳姓男子酒後與友口角，持槍到友人住處連開7槍，犯後自首，雖作案手法相似...

台南里長漁船走私魚獲 還夾帶食蛇龜、偷渡客被判刑

3年前，海巡署11岸巡隊等在台南安平商港查獲「春吉8號」漁船夾帶215隻保育類食蛇龜，並在密艙內查獲2名偷渡客，檢警追查...

北市10日內第2起槍擊！槍手朝民宅連開數槍後投案

台北市又傳槍響！一名吳姓男子今晨3時許獨自在大同區重慶北路四段巷弄內朝民宅鐵門連開至少6槍洩憤，隨後到重慶北路派出所投案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。