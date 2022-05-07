快訊

國內疫情藏黑數？ 2理由讓陳時中認了：未來有一半確診者沒被驗出

北市專責病床估12日全滿 柯文哲宣布新制：確診者先待在家

通緝犯手機盒藏毒外送運貨 警逮人送辦

中央社 / 台北7日電

33歲周姓男子因毒品通緝，仍以販毒為生，警方查出，周男把毒品藏手機包裝盒後由外送平台送貨，掌握線索赴新北市三重區租屋處逮人，查獲安非他命等物，警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，南港派出所長林承緯指出，日前查緝一件毒品案，向上追查發現，毒品疑由周姓男子涉嫌提供，隨即擴大偵辦，得知周男在新北市三重區租屋，派員埋伏、蒐證。

警方查出，周姓男子先前因毒品案遭通緝，且被判刑30年，期間未到案，四處藏匿，仍以販毒為生，期間周男不僅會在租屋處交易毒品，還把毒品藏在手機包裝盒內，並透過外送平台送貨，

警方掌握證據，赴周姓男子位於新北市三重區租屋處搜索，查獲安非他命及吸食器，把人帶回偵辦。周男供稱，年輕時沾染毒癮，鋌而走險販毒遭逮後通緝逃逸，再次因販毒遭逮，感到非常後悔。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌把周姓男子移送新北地檢署偵辦。

毒品 販毒 通緝

延伸閱讀

台南男子深夜違停打機台 經警盤查起獲毒品及空氣槍

氣！新竹女點外送200元鹹酥雞不見 「偷吃」男下場出爐

她住公寓6樓沒電梯點外送「疑被加料」網教一個動作自保

中央擬組外送國家隊 外送工會批：沒看到任何政策

相關新聞

不滿長期遭友吐槽 男酒後赴友住處連開7槍後自首

台北市4月底才發生「衝鋒槍掃射案」，今晨又傳槍響，吳姓男子酒後與友口角，持槍到友人住處連開7槍，犯後自首，雖作案手法相似...

台南里長漁船走私魚獲 還夾帶食蛇龜、偷渡客被判刑

3年前，海巡署11岸巡隊等在台南安平商港查獲「春吉8號」漁船夾帶215隻保育類食蛇龜，並在密艙內查獲2名偷渡客，檢警追查...

北市10日內第2起槍擊！槍手朝民宅連開數槍後投案

台北市又傳槍響！一名吳姓男子今晨3時許獨自在大同區重慶北路四段巷弄內朝民宅鐵門連開至少6槍洩憤，隨後到重慶北路派出所投案...

台南男子深夜違停打機台 經警盤查起獲毒品及空氣槍

台南41歲林姓男子今晨至中西區忠義與民族路口某娃娃機店打玩機台，因車輛紅線違停，二分局警員上前盤檢，見他應答結巴且將手中...

影／網路買槍到手才4小時 騎士衝撞路檢點當場被逮

新北市林姓男子去年底日前在網路購買改造手槍，才到手才4小時，騎車行經板橋區大漢橋，涉嫌衝撞警方路檢點當場被欄下，方在機車...

樹德男大生求愛不成持刀傷人 有再犯之虞法院准押

高雄樹德科技大學一年級林姓男學生暗戀二年級盧姓學姐，前晚告白失敗後，林男表示想陪盧女及盧女友人到宿舍又遭拒絕，林一時情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。