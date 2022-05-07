通緝犯手機盒藏毒外送運貨 警逮人送辦

33歲周姓男子因毒品遭通緝，仍以販毒為生，警方查出，周男把毒品藏手機包裝盒後由外送平台送貨，掌握線索赴新北市三重區租屋處逮人，查獲安非他命等物，警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，南港派出所長林承緯指出，日前查緝一件毒品案，向上追查發現，毒品疑由周姓男子涉嫌提供，隨即擴大偵辦，得知周男在新北市三重區租屋，派員埋伏、蒐證。

警方查出，周姓男子先前因毒品案遭通緝，且被判刑30年，期間未到案，四處藏匿，仍以販毒為生，期間周男不僅會在租屋處交易毒品，還把毒品藏在手機包裝盒內，並透過外送平台送貨，

警方掌握證據，赴周姓男子位於新北市三重區租屋處搜索，查獲安非他命及吸食器，把人帶回偵辦。周男供稱，年輕時沾染毒癮，鋌而走險販毒遭逮後通緝逃逸，再次因販毒遭逮，感到非常後悔。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌把周姓男子移送新北地檢署偵辦。