不滿長期遭友吐槽 男酒後赴友住處連開7槍後自首
台北市4月底才發生「衝鋒槍掃射案」，今晨又傳槍響，吳姓男子酒後與友口角，持槍到友人住處連開7槍，犯後自首，雖作案手法相似，但警排除與日前槍擊案有關，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
警方調查，家住新北市的21歲吳姓男子常遭一名綽號「瑞哥」的友人吐槽、看不起，昨晚應邀到「瑞哥」位於士林區重慶北路四段巷內的家中飲宴，酒過三巡又一起到中山區林森北路續攤，酒酣耳熟之際，「瑞哥」又開始吐槽吳男，眾人散場後吳男氣不過，凌晨3時許帶著槍彈到「瑞哥」住處，朝鐵捲門連開7槍，隨後到鄰近的重慶北路派出所自首。
據悉，案發當時「瑞哥」已在家熟睡，家門遭槍擊，他從睡夢中驚醒，附近鄰居聽聞槍響急忙報警。吳男到案後供稱，槍彈是已故友人給的，他是不滿長期遭「瑞哥」奚落，酒後才開槍洩憤，之所以到鄰近轄區大同警分局重慶北路派出所自首，純粹是因為該警所離案發地最近。
警方說，吳男帶槍到案，所持改造手槍、空彈匣被查扣，案發現場也發現門上7處彈孔，遺留7枚彈殼，清查吳男無幫派背景，與日前萬華區槍擊案無關，詢後依法將吳男移送士林地檢署偵辦。
由於4月27日凌晨萬華區西園路一段一間土地開發公司遭人持衝鋒槍掃射，槍手犯後也到大同警分局寧夏路派出所投案，兩案犯嫌作案方式相似，警方不敢大意，積極清查兩案是否有關聯。
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