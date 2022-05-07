台南里長漁船走私魚獲 還夾帶食蛇龜、偷渡客被判刑

3年前，海巡署11岸巡隊等在台南安平商港查獲「春吉8號」漁船夾帶215隻保育類食蛇龜，並在密艙內查獲2名偷渡客，檢警追查出台南金城里長黃俊策等多人涉案，台南地院認他犯利用船舶運送非運送契約應載之人至他國未遂罪處7月，又犯未經許可航行至大陸地區罪處5月，他不服要上訴。

另他所聘雇船長及船員等5人分別犯未經許可航行至大陸地區罪、利用船舶運送非運送契約應載之人至他國未遂罪，分處3至5月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，台南安平金城里里長黃俊策，2017年初以1480萬元購得春吉8號漁船，是船舶所有人，而該船登記戴姓男子名下，同年以購船及修繕為由，設定最高限額1880萬元船舶抵押權給東港區漁會，並獲得2筆共計1490萬元貸款，隔年難以支付每月2萬4000多元本息，與他雇用黃姓男子共謀至大陸沿海買魚獲牟利。

經黃男、綽號「勇哥」男子等人商討，走私大陸漁獲，可獲得12萬元報酬，2018年6月20日下午2時26分許，歐姓船長駕駛漁船自安平商港報驗出港，並與徐姓輪機長輪流駕駛下，隔天下午4時許至大陸地區廈門沿海處，與大陸船隻碰頭後，隨即將黃魚等6噸魚獲吊掛上船，歐、徐及3名外籍漁工協力搬運至船艙。同年月22日下午4時55分許，返回安平商港時，被登船安檢人員查獲。

此外，郭姓男子受廖姓友人之託尋找走私食蛇龜及大陸周姓女子偷渡返回福建平潭管道，在蘇姓男子的引介下，2019年5月15日找上里長且在服務處見面。郭表示，走私食蛇龜的報酬為1公斤約500元。蘇獲悉涉走私毒品案鄭姓男子急欲偷渡出境，與對方洽定「從安平坐桶來回各一趟的代價60萬元」，再與里長談妥先付20萬元、事成再付15萬元。

里長交由李姓船長安排漁船走私及偷渡事宜，找來林姓輪機長及兩名陳姓船員，預定2019年5月21日晚間自安平漁港出海。廖以綠色尼龍網袋及綠色塑膠盒等分裝215隻食蛇龜，再放入大紙箱掩藏，再載運上船。

郭、蘇兩人則分頭將周女、鄭兩人交到里長手上，分別交付部分坐桶代價10萬及20萬元給里長，隨即由里長開車載2人前往漁船停靠處，經李等人帶上船，躲在密艙內，再將魚網魚具覆蓋船板掩飾。當晚9時38分，李開船漁船停靠安平商港安檢所報關準備出海，經查緝人員登船後查獲。