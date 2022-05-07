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北市10日內第2起槍擊！槍手朝民宅連開數槍後投案

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市又傳槍響！一名吳姓男子今晨3時許獨自在士林區重慶北路四段巷弄內朝民宅鐵門連開至少6槍洩憤，隨後到隔壁轄區大同警分局重慶北路派出所投案，警方正介入調查中，詳細案情有待釐清。

警方初步表示，今晨犯案的吳姓男子供稱，他是在中山區林森北路與綽號「瑞哥」的男子飲酒，兩人先前就有糾紛，昨又與「瑞哥」友人起口角，散場後獨自到大同區開槍洩憤。

經查，這是台北市西區近10日第2起槍擊案，4月27日也有一名林姓男子持衝鋒槍掃射萬華區一間開發公司，隨即前往大同警分局寧夏路派出所投案，兩案槍手犯後作法相似，警方未排除兩案有關聯。

據悉，開發公司掃射案曝光後牽扯萬華、大同區角頭勢力，警方不敢大意，積極蒐報並約制有心人士氣焰，未料今晨又爆槍擊案。

士林警分局下午將出面說明案情。記者李隆揆／攝影
士林警分局下午將出面說明案情。記者李隆揆／攝影

槍擊 北市

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