北市10日內第2起槍擊！槍手朝民宅連開數槍後投案

日前北市某動物醫院的「禁藥風波」鬧得沸沸揚揚，不但立委槓上官員，網紅飼主獸醫輪番在網路上論戰，一場檯面下的隱憂，儼然成為檯面上的風波。究竟「獸醫師用藥權爭議」，困境何在？爭端何在？筆者願以自身經驗，綜合同業觀點，提供小動物臨床獸醫師第一手觀察整理。

2022-05-06 10:43