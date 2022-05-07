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台南男子深夜違停打機台 經警盤查起獲毒品及空氣槍

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南41歲林姓男子今晨至中西區忠義與民族路口某娃娃機店打玩機台，因車輛紅線違停，二分局警員上前盤檢，見他應答結巴且將手中緊握包包丟至副駕駛座，當場在包內查獲毒品且在後車廂內起出空氣槍，他辯稱，毒品是自己吸食用，空氣槍則是用來打老鼠，警方存疑擴大追查。

據調查，警方在林男在手提包內查獲安非他命3包（4.14公克）、使用過的吸食器1組、一粒眠5顆（1.45公克）等毒品，又在後車廂內起出空氣手槍1枝、氣瓶及鋼珠等違禁物，經初步鑑驗未具殺傷力。

今天凌晨3時許，二分局民權派出所翁、賀姓兩警巡邏經過該路口，發現林車紅線違停，上前盤檢。警方詢問過程中，林除立即將手中手提包丟到副駕駛座，下車時神情慌張及應答結巴，經員警請他打開手提包，赫然發現內藏有第二級及第三級毒品及吸食器等物品，且還在後座方發現1枝空氣玩具手槍及裝填的氣瓶、鋼珠等物品，當場將他逮捕。

他一再強調，毒品是自己吸食用，不是販賣的，至於空氣槍則是用來打老鼠的。警詢後，將他涉嫌違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法調查送辦，警方指出，後續也將針對毒品來源及攜帶玩具槍原因，再深入追查。

台南市警二分局民權派出所警員上前盤檢，見他應答結巴且將手中緊握包包丟至副駕駛座，當場在包內查獲毒品且在後車廂內起出空氣槍。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員上前盤檢，見他應答結巴且將手中緊握包包丟至副駕駛座，當場在包內查獲毒品且在後車廂內起出空氣槍。記者邵心杰／翻攝
林姓男子辯稱，毒品是自己吸食用，空氣槍則是用來打老鼠，警方對其說詞存疑，將擴大追查。記者邵心杰／翻攝
林姓男子辯稱，毒品是自己吸食用，空氣槍則是用來打老鼠，警方對其說詞存疑，將擴大追查。記者邵心杰／翻攝

毒品 車廂 老鼠

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