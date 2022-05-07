影／網路買槍到手才4小時 騎士衝撞路檢點當場被逮
新北市林姓男子去年底日前在網路購買改造手槍，才到手才4小時，騎車行經板橋區大漢橋，涉嫌衝撞警方路檢點當場被欄下，方在機車置物箱內起獲改造槍彈，警詢後依違反槍砲及妨害公務罪嫌送辦，新北檢方裁定3萬交保、後因林男覓保無著，沒錢可交保、改處分限制住居。新北地檢署日前依違反槍砲罪嫌依法起訴林男。
新北市海山警分局海山交通分隊小隊長林傑源、警員吳鎮宇、洪羿翔、林國興4人，去年12月13日晚上10時許在新莊往板橋方向大漢橋下橋處，設立路檢點執行攔檢勤務，騎車機車林姓男子（24歲）先假意停車配合臨檢，趁員警查核身分之際，突然催油門企圖騎車衝撞逃逸，員警吳鎮宇反應迅速，第一時間將林男拉下車並壓制控制，警方隨後執行付帶搜索於其機車置物廂內查獲金牛座改造手槍1把及子彈2顆。
據了解，家住新莊區在工地打臨時工的林男，去年12月13日晚上6時與網路賣家相約在新莊區大漢溪畔河堤交易，以3萬元代價購得金牛座改造手槍1把及子彈2顆，林男買到槍彈後，還先到三重找友人炫耀，當晚10時許又騎車趕到板橋歡樂耶誕城要找朋友，在大漢橋下橋處遇到警方臨檢，擔心剛買才到手4小時的槍彈被發現，涉嫌衝撞逃逸不成當場被逮。
林男被逮後辯稱，因耽心持有改造槍彈被查獲，一時緊張才不小心催到油門，並非故意撞擊員警，警詢後隔天依違反槍砲及妨害公務罪嫌送辦，新北檢方原裁定3萬交保、後因林男覓保無著，沒錢可交保、改處分限制住居。
新北檢方日前依違反槍砲罪嫌起訴林男，另檢方勘驗執勤員警配戴密錄器錄影畫面，僅錄到林男摔車倒地及爬起來，及被多名員警合力控制逮捕，與員警連聲質問為何騎車撞擊的影像與對話，而林男回答警方的說法，始終都是因催到裂油門，並非故意撞擊，因未有員警及在場第三人有明顯流血、哀號或驚呼之情形，無積極證據證明林男有騎車攻擊他人的強暴行為，林男妨害公務罪嫌部分處分不起訴。
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