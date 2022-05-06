樹德男大生求愛不成持刀傷人 有再犯之虞法院准押

高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉持美工刀划傷大二學姐，檢方認林男殺人未遂且有再犯意圖向法院聲請羈押，法院今中午裁定准押。記者陳玫伶／攝影 高雄樹德科技大學一年級林姓男學生暗戀二年級盧姓學姐，前晚告白失敗後，林男表示想陪盧女及盧女友人到宿舍又遭拒絕，林一時情緒激動，涉持美工刀亂揮，割傷盧女頸後及右手臂，警方到場在宿舍內找到林男，依殺人未遂及傷害罪嫌送辦，檢方漏夜訊問依殺人未遂且有再犯之虞聲押，法院今中午裁定准押。

據了解，林男（20歲）與盧女是同社團社員，昨凌晨12點半左右，林與盧女、盧女友人在男生宿舍附近散步聊天，林男突向盧女告白，盧女以「我們不可能」拒絕林男，林男只能難過離開現場，但林男過沒多久又折返，向盧女等人表示想陪同回女生宿舍，再次遭盧女拒絕，林男持預藏美工刀亂揮，傷及盧女後頸及右手臂流血，盧女友人及一旁運動的同學嚇到尖叫，立即報警。

警方到場將盧女送醫，並在宿舍內逮捕林男，林男稱吞了數十顆安眠藥，員警立即戒護送醫，醫院檢測林男無藥物反應，林男被帶回詢問時供稱，當時因告白被拒一時氣憤，已忘記當下怎麼會傷人，橋頭地檢署檢察官漏夜訊問依殺人未遂且有再犯之虞聲押，橋頭地方法院今天中午裁定准押未禁見。