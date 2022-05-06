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樹德男大生求愛不成持刀傷人 有再犯之虞法院准押

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉持美工刀划傷大二學姐，檢方認林男殺人未遂且有再犯意圖向法院聲請羈押，法院今中午裁定准押。記者陳玫伶／攝影
高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉持美工刀划傷大二學姐，檢方認林男殺人未遂且有再犯意圖向法院聲請羈押，法院今中午裁定准押。記者陳玫伶／攝影
高雄樹德科技大學一年級林姓男學生暗戀二年級盧姓學姐，前晚告白失敗後，林男表示想陪盧女及盧女友人到宿舍又遭拒絕，林一時情緒激動，涉持美工刀亂揮，割傷盧女頸後及右手臂，警方到場在宿舍內找到林男，依殺人未遂及傷害罪嫌送辦，檢方漏夜訊問依殺人未遂且有再犯之虞聲押，法院今中午裁定准押。

據了解，林男（20歲）與盧女是同社團社員，昨凌晨12點半左右，林與盧女、盧女友人在男生宿舍附近散步聊天，林男突向盧女告白，盧女以「我們不可能」拒絕林男，林男只能難過離開現場，但林男過沒多久又折返，向盧女等人表示想陪同回女生宿舍，再次遭盧女拒絕，林男持預藏美工刀亂揮，傷及盧女後頸及右手臂流血，盧女友人及一旁運動的同學嚇到尖叫，立即報警。

警方到場將盧女送醫，並在宿舍內逮捕林男，林男稱吞了數十顆安眠藥，員警立即戒護送醫，醫院檢測林男無藥物反應，林男被帶回詢問時供稱，當時因告白被拒一時氣憤，已忘記當下怎麼會傷人，橋頭地檢署檢察官漏夜訊問依殺人未遂且有再犯之虞聲押，橋頭地方法院今天中午裁定准押未禁見。

樹德科大表示，事發後女學生家屬已循司法途徑處理，後續林男及盧女導師將持續關心學生狀況，校方擔心事件造成女學生心理創傷，待出院後將由校內專業社工及心理師提供心理支持。

高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉在校園內持美工刀划傷大二學姐。圖／讀者提供
高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉在校園內持美工刀划傷大二學姐。圖／讀者提供
高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉持美工刀划傷大二學姐，檢方認林男殺人未遂且有再犯意圖向法院聲請羈押，法院今中午裁定准押。記者陳玫伶／翻攝
高雄一名大一林姓男大生疑因告白遭拒涉持美工刀划傷大二學姐，檢方認林男殺人未遂且有再犯意圖向法院聲請羈押，法院今中午裁定准押。記者陳玫伶／翻攝

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