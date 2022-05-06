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上網「約FUN」被識破 東森旅遊董座持毒被逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

「東森旅遊」董事長林國俊近日在網路交友軟體上向不特定人散布訊息，台北市警方網路巡邏時發現，懷疑該訊息有關毒品，與林接洽後相約見面，果真在林身上搜出毒品安非他命0.57公克，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，檢方複訊後請回。

警方調查，57歲林國俊是「東森旅遊」董事長，5月4日下午1時許在某網路交友軟體上對不特定人散布訊息，稱「有好東西可以一起約FUN」，員警懷疑是毒品交易行話，遂私訊回應，並與林相約台北市南京東路五段巷弄內見面。

當天下午3時許，林男現身約定地與便衣員警見面，果然拿出安非他命，員警見狀當即表明身分，將林男逮捕帶回偵詢，經查他所攜安非他命共0.57公克，警詢後依法移送台北地檢署偵辦，經檢方視訊複訊後請回。

員警在林身上搜出毒品安非他命0.57公克。記者李隆揆／翻攝
員警在林身上搜出毒品安非他命0.57公克。記者李隆揆／翻攝

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