旅遊公司董事長涉持毒 北市警網路查察逮人送辦

林姓男子涉持有安非他命，警詢後送辦，據了解，遭逮捕移送的為某旅遊公司董事長。圖／本報資料照 北市警方今天指出，網路查察時發現有網友透過交友軟體指稱可提供毒品，派員會面時，查獲林姓男子涉持有安非他命，警詢後送辦。據了解，這名男子為某旅遊公司董事長。

台北市警察局松山分局轄區派出所員警4日下午在網路隨機查察時，有網友透過交友軟體主動搭訕，對談過程中，對方提到能加LINE私下聯絡。雙方聊天期間，這名網友指稱可分享好東西，並相約在台北市南京東路5段附近見面。

警方表示，便衣員警依約前往現場，這名男網友拿出內有白色粉末的小包夾鏈袋，員警研判為毒品，出示證件要求對方配合，並把人帶回偵辦，經查白色粉末為安非他命，共0.57公克，涉持有毒品是57歲林姓男子。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例把林姓男子移送台北地檢署偵辦。據了解，遭逮捕移送的為某旅遊公司董事長。