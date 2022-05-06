聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅遊公司董事長涉持毒 北市警網路查察逮人送辦
北市警方今天指出，網路查察時發現有網友透過交友軟體指稱可提供毒品，派員會面時，查獲林姓男子涉持有安非他命，警詢後送辦。據了解，這名男子為某旅遊公司董事長。
台北市警察局松山分局轄區派出所員警4日下午在網路隨機查察時，有網友透過交友軟體主動搭訕，對談過程中，對方提到能加LINE私下聯絡。雙方聊天期間，這名網友指稱可分享好東西，並相約在台北市南京東路5段附近見面。
警方表示，便衣員警依約前往現場，這名男網友拿出內有白色粉末的小包夾鏈袋，員警研判為毒品，出示證件要求對方配合，並把人帶回偵辦，經查白色粉末為安非他命，共0.57公克，涉持有毒品是57歲林姓男子。
警詢後，全案依違反毒品危害防制條例把林姓男子移送台北地檢署偵辦。據了解，遭逮捕移送的為某旅遊公司董事長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言