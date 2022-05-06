土方利益爆槍擊案 退休偵查佐涉殺人罪檢求處無期徒刑

涉嫌東石鄉槍擊案的侯員被警方帶回分局偵辦。圖／本報資料照片 發生於今年1月間的嘉義縣男子張嘉恩遭槍擊身亡案，涉案的退休偵查佐侯宏典等人日前被拘提到案並起出相關槍械等物證，今天檢方偵辦終結，雙方係因土方利益爆發衝突引發槍戰，將侯員等6人分別依涉嫌殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴。檢方指出，侯員在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，請予以量處無期徒刑。

檢方調查，53歲侯員於擔任嘉義縣分局偵查佐期間，曾偵辦過死者張嘉恩等人涉嫌槍砲及恐嚇等案件，雙方結怨。又因張嘉恩經營土方整地相關行業，與從事同行的綽號「小傑」的張男等人結怨甚深，「小傑」遂拉攏侯員一同經營土方事業，欲利用其曾任警務人員之身分及人脈抵制張嘉恩。不料張嘉恩反因土方事業利益而與侯員起衝突。今年1月5日晚間7時許，雙方先爆發口角衝突。侯員遂聯繫綽號「阿猴」的侯男、「小傑」等人一同前往，「小傑」自家中取出槍、彈前往，侯員也攜帶槍、彈，眾人分乘4輛車，因張嘉恩不在家，眾人轉往嘉義縣東石鄉三家村三塊厝土地公廟泡茶聊天。

張嘉恩獲悉侯員等人前來其住處前聚集時，於同日晚間8時許，以電話告知許男帶槍、彈到港口宮前會合。許男在晚間10時許，搭載李男、林男與張嘉恩等人會合。晚間11時許，張嘉恩開車到土地公廟前時，即持槍自所駕之車天窗對空擊發一槍，並對大喊，「來啊」。侯員等人見狀，「小傑」先持槍對空擊發2槍威嚇，但張嘉恩反而駕車掉頭到土地公廟前，持槍射擊2槍、許男也擊發1槍，「小傑」見狀反擊卻發生卡彈，先請人清槍並將身子壓低在場觀察對方動態，侯員持槍在其身旁準備應戰，「阿猴」幫忙將槍卡彈清出後，「小傑」隨即持槍與侯員一起對抗張嘉恩，但僅擊發1槍，又再次卡彈。此時張嘉恩再度駕車前來土地公廟前，侯員等到張嘉恩所駕的車行駛到其前方時，即持槍朝副駕駛座射擊，子彈貫穿副駕駛座車窗後，擊中張嘉恩右前額，張嘉恩當場失去意識。

侯員心知一擊得手，旋即獨自駕駛車離去後，與「小傑」、「阿猴」等人在嘉義縣立東榮國中前會合，分別將槍械交予「阿猴」處理。

許男在張嘉恩中彈失去意識後，隨即通知黃男、林男處理槍械。

檢方表示，被告侯宏典、張男所為，均係犯槍砲彈藥刀械管制條例及刑法的殺人罪嫌。被告許男所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂罪嫌。被告侯男所為，係犯刑法幫助殺人罪嫌。被告林男、黃男所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法寄藏具殺傷力之制式、非制式手槍、子彈罪嫌及刑法湮滅證據罪嫌。

檢方指出，被告侯宏典曾為警務人員，當知槍枝對社會治安危害之嚴重性，政府對非法槍彈查緝不遺餘力，在警職退休後，竟未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，請予以量處無期徒刑。