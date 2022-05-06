被毒犯截圖咬賣毒 女看護二度有罪翻盤成無罪獲賠43萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子採尿驗出嗎啡反應，咬出連姓女看護是上手，曾交易海洛因，另提供對話截圖佐證，連女否認，辯是合夥買毒，一、二審不採信，判15年4月徒刑，上訴最高法院發回，更一審認定，施對有無拿到毒品、對話時間，證述不一，判無罪確定，連女遭羈押144天，獲得刑事補償43萬2000元。

判決指出，施姓男子有毒品前科，3年前採尿有嗎啡陽性反應，被警方通知到案說明，施為獲減刑，咬出毒品上手是連姓女看護，雙方在2019年初，曾在大里區一間國小前，以現金1萬元交易海洛因，另提供9段與連女的對話紀錄佐證。

連女偵訊、審理時否認涉案，辯稱是合夥買毒，但是對自行赴北拿毒、合夥前往、何處分配，前後供述不一，一審、二審審理，都採信施證述、截圖，認定連女有販售1萬元海洛因給施男，依毒品危害防制條例，判刑15年4月。

最高法院認定，施對於九段截圖，是否為同一次對話，證述不一，也不確定毒品是否為海洛因，且此案並無毒品扣案，另有段對話是連女詢問施「四一（重量四分之一）你要嗎？」、「我要北上，你要拿嗎」，未見施男回應，無法認定有交易合意，發回台中高分院更審。

更一審認定，截圖無通訊日期，無法認定同一事件連續對話，另外施證述與連女買毒三次，金額為1萬元、5000元、3000元，但在截圖內未見價金1萬元，紀錄也無證明有合意交易，甚至交易、交付毒品是否為海洛因，都有疑問。

另外，施有匯款4000元到連女帳戶，但施已證稱是前次交易賒欠價金，與此案無關，檢方提供事證，無法讓合議庭確信連女有賣海洛因，判無罪確定。

連女因此案遭押144天，聲請刑事補償，台中高分院決定，因關押造成心理、名譽、信用重大影響，以每日3000元補償，補償金額為43萬2000元，可覆議。

連姓女子遭人指控涉嫌販售海洛因，二度遭判刑，更一審認定證據不足判無罪，連女獲得刑事補償43萬元。圖／本報資料照
連姓女子遭人指控涉嫌販售海洛因，二度遭判刑，更一審認定證據不足判無罪，連女獲得刑事補償43萬元。圖／本報資料照

毒品 看護 補償金

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