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檢察長遴選 檢審會票選委員公告12人名單

中央社 / 台北5日電

法務部展開檢察長遴選作業，職缺將有6名，檢審會票選委員今天開會多輪討論及表決後，公布推薦職缺2倍人選12人名單，將供部長圈選6人，檢審會13日將公布新任檢察長名單。

12人分別為最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝（司法官訓練所20期結業）、台中高分檢主任檢察官張宏謀（26）、廉政署長鄭銘謙（26）、檢察司長林錦村（28）、保護司長毛有增（30期）、司法官學院主任秘書李海龍（33）、新北地檢署檢察官 陳盈錦 （ 33）、台中高分檢檢察官謝名冠（34）、台中高分檢檢察官郭景東（36）、高檢署檢察官許鈺茹（36）、高雄高分檢檢察官黃元冠（37）、北檢檢察官林漢強（38）。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部展開檢察長遴選作業，職缺有6名。

檢察官人事審議委員會將於明天開會，由檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍即12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選，預計13日公布名單。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生委員組成。

檢察官 法務部 司法

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