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基隆地檢連破兩金融帳戶集中管理營詐團 已13人收押
基隆地檢署指揮刑事局、基隆市刑大等單位，連續偵破兩起「金融帳戶集中管理營」詐騙集團，都是以求職等方式誘騙民眾提供金融帳戶，並進而監管人頭帳戶提供者，包吃供住，待詐騙款項提領得手後發給「工資」，並讓人頭帳戶者離去，詐騙所得共 5千多萬元，兩案羈押獲准有13人。
基隆地檢署檢察官劉星汝指揮刑事局第七大隊第一隊、基隆市刑大隊偵四隊等，3日破獲詐欺集團金融帳戶集中管理營，詐欺集團先於臉書刊登求職廣告，以優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等物品，強押至詐團據點集中管理控制，包吃供住，並須依指示前往銀行辦理網路銀行約定等。
檢方說，4月26日，柯男因求職而遭詐團軟禁，押往銀行辦理解除SSL網路銀行加密服務，經行員發覺有異，拒絕受理並通知員警到場。經循線偵查。5月2日警方持法院核發搜索票前往基隆市七堵區詐團集中營搜索，查獲詐團管理者4人及人頭帳戶提供者4人，同步在台北市中山區查獲主嫌徐男。
警方另從扣得工作手機內發現還另有藏匿據點，幹員再到該處所搜索，再查得詐團管理者3人及人頭帳戶提供者2人，扣得手機28只、現金約20萬元，起獲證物有假鈔1萬元、墨鏡、點鈔機、手銬、電擊棒、汽車等物。
檢方表示，初步清查被害人遭詐騙金額高達2600多萬元，共逮捕15名被告，經劉星汝、陳虹如、陳宜愔、李國瑋檢察官複訊後，其中8人遭到收押。
另主任檢察官陳怡龍3月也破獲以黃姓男子為首詐轉，招募有意願提供金融帳戶之存摺人頭帳戶提供者陳男等5人，交由李姓、曾姓等詐團成員，於新北市瑞芳區民宿內監管，包吃供住，並按日交付報酬，自2月3月中旬，詐騙45名民眾，得款2500 萬多元，月初偵查起訴10 人，黃姓主嫌等5人移審法院後收押。
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