前高中生黑帽駭客今變CNA資安專家 漏洞通報全球資料庫
16年前入侵無名小站的高中生駭客洪睿荃，被刑事局查獲後步上正軌，成立「ZUSO Generation 如梭世代」資安公司，最近獲美國資安非營利組織「MITRE」授權加入「CNA」（弱點編號管理者），成為台灣第一個通過的民間資安團隊。
洪睿荃是台中人，學生時代就對電腦有興趣，自學成黑帽駭客，17歲駭入無名小站竊取密碼觀看被鎖住相簿，被刑事局查獲。經科技偵查官警開導，他將專長用於正途，就讀「數位創新管理EMBA」，2019年成立ZUSO資安公司，協助不少電商及金融、製造業檢測資安漏洞。
他說，很多人不熟悉或不重視資安，但資安影響範圍廣，如民眾上網購物，常被假冒電商客服的詐騙集團以設定錯誤騙匯款，問題出在電商個資外洩；另外，中小企業資安防護不足，遭勒索病毒鎖住電腦檔案，慘賠鉅額贖金或損失大批資料。
目前全球有217個電腦原廠公司、公部門組織等單位加入CNA，其中43個是資安公司，ZUSO為國內第一家，也是亞太地區第五家，未來將通報資安漏洞給MITRE資料庫，協助全球資安人員辨識處理，避免遭駭客使用攻擊。
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