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小北百貨搶匪抓到了 拿玩具槍嚇店員贓款還來不及花

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市小港區漢民路小北百貨今晨遇搶！一名頭戴安全帽戴口罩的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，歹徒走進櫃台拿走2萬多元及2條菸逃逸；警方擴大調閱監視器，今天傍晚查獲賈姓嫌犯落腳處，賈嫌搶來的錢還不來及花，睡飽正要外出時被逮，警方在屋內起出恐嚇店員的玩具手槍。

警方調查，位於小港區漢民路的小北百貨，今天凌晨3點多，突然闖入一名頭戴全罩式安全帽的男子，男子手持一把疑似手槍槍械，喝令店員將櫃台收銀機現金交出，店員因惟恐遭遇不測，往旁邊退，歹徒走進櫃台，一把抓走約2萬多元現金及2條香菸後，隨即奪門而出。

警方獲報趕抵現場，小北百貨店員向警方表示，當時看到歹徒手上有一支黑黑長長的金屬物，看起來很像手槍，但不敢確定，警方調閱監視器發現，歹徒得手後，跳上未懸掛車牌機車逃逸，正「以車追人」中。

警方追查發現搶嫌逃逸時，不斷鑽入小巷弄，擴大調閱監視器，發現嫌犯是賈姓男子（27歲）居住在小港區水秀街，傍晚前往逮人；警方見賈嫌外出時，一舉將他逮獲，並在屋內查獲從小北百貨搶來的2萬餘元贓款，以及做案用的玩具手槍。

賈嫌供稱，因無業缺錢花用，因此冒險行搶，以為摘下車牌，警方查不到人，沒想到還是栽了，警詢後，依恐嚇取財罪嫌移送法辦。

高雄市小港區小北百貨今晨遇搶！一名戴安全帽的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，拿走2萬多元及2條香菸逃逸，警方傍晚逮捕涉案的賈姓嫌犯。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區小北百貨今晨遇搶！一名戴安全帽的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，拿走2萬多元及2條香菸逃逸，警方傍晚逮捕涉案的賈姓嫌犯。記者石秀華／翻攝

監視器 恐嚇

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