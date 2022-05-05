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男對空鳴槍落網 礁溪警溯源槍枝逮2嫌
宜蘭一名游姓男子去年9月情緒不佳，持改造手槍對空鳴槍，遭警當場逮捕並起出槍彈。礁溪分局溯源槍枝上游，經長期蒐證，今天清晨兵分二路，搜索紀男的新北住處，查獲霰彈長槍、烏茲槍、衝鋒槍與各式子彈，並逮捕宜蘭張男到案。全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，警方將繼續追查來源。
警方去年9月26日晚間9點多獲報，有民眾稱聽到槍響，立即出動快打警力到場，現場緝獲53歲情緒不佳的游姓男子，搜出1把仿金牛座改造手槍、15顆子彈；游男事後供出槍枝來源。
礁溪分局偵查隊成立槍枝溯源專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經長期蒐證查明游男的槍枝來源，認為48歲紀男、42歲張男涉嫌，今天清晨兵分二路搜索，在紀男住處搜出1把霰彈長槍、1把烏茲槍、1把衝鋒槍、各式子彈等相關證物，全案移送宜檢偵辦，將續追槍枝上游。
警方表示，不法槍彈引發國內各式重大刑案，嚴重危害社會治安，呼籲民眾如發現住家周遭有不尋常跡象，勇於指證檢舉，警方將深入追查、依法嚴辦。
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