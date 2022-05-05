快訊

俄軍遺體遭排成「Z」字 哈爾科夫近郊宛若露天停屍間

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男對空鳴槍落網 礁溪警溯源槍枝逮2嫌

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名游姓男子去年9月情緒不佳，持改造手槍對空鳴槍，遭警當場逮捕並起出槍彈。礁溪分局溯源槍枝上游，經長期蒐證，今天清晨兵分二路，搜索紀男的新北住處，查獲霰彈長槍、烏茲槍、衝鋒槍與各式子彈，並逮捕宜蘭張男到案。全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，警方將繼續追查來源。

警方去年9月26日晚間9點多獲報，有民眾稱聽到槍響，立即出動快打警力到場，現場緝獲53歲情緒不佳的游姓男子，搜出1把仿金牛座改造手槍、15顆子彈；游男事後供出槍枝來源。

礁溪分局偵查隊成立槍枝溯源專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經長期蒐證查明游男的槍枝來源，認為48歲紀男、42歲張男涉嫌，今天清晨兵分二路搜索，在紀男住處搜出1把霰彈長槍、1把烏茲槍、1把衝鋒槍、各式子彈等相關證物，全案移送宜檢偵辦，將續追槍枝上游。

警方表示，不法槍彈引發國內各式重大刑案，嚴重危害社會治安，呼籲民眾如發現住家周遭有不尋常跡象，勇於指證檢舉，警方將深入追查、依法嚴辦。

警方在紀男住處起獲霰彈長槍、烏茲槍、衝鋒槍與各式子彈。記者林佳彣／翻攝
警方在紀男住處起獲霰彈長槍、烏茲槍、衝鋒槍與各式子彈。記者林佳彣／翻攝
警方今天兵分二路，逮捕紀男（前）、張男（後）。記者林佳彣／翻攝
警方今天兵分二路，逮捕紀男（前）、張男（後）。記者林佳彣／翻攝

槍枝 宜蘭 新北

延伸閱讀

漁港現撈直送的「海產Buffet」吃到飽！礁溪寒沐週週抽3C與住宿券，持小黃卡再享72折優惠

逃亡近兩天落網！酒駕犯躲友人家呼呼大睡 超瞎脫逃理由曝光

宜蘭新增2死亡個案 礁溪杏和醫院明加入社篩站行列

抓到了！高雄酒駕犯嫌掙脫腳鐐脫逃 今午落網帶返分駐所

相關新聞

小北百貨搶匪抓到了 拿玩具槍嚇店員贓款還來不及花

高雄市小港區漢民路小北百貨今晨遇搶！一名頭戴安全帽戴口罩的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，歹徒走進櫃台拿走2萬多元及2...

獨／樹德科大男大生傳求愛遭拒 持刀殺傷大二學姊

高雄市驚傳男大生殺傷女大生「恐怖情人」事件！據了解，樹德科技大學一名男大生疑對學校女學生有愛慕情誼，求愛不成，今晨持美工...

蒙面男疑持槍搶高雄小港區小北百貨 拿走2萬後逃逸

高雄市小港區一家連鎖賣場小北百貨今晨遇搶！一名頭戴安全帽戴口罩的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，店員嚇到往旁邊退，讓歹徒...

媽祖遶境鬧雙胞？台中在地文化資產的認定爭議難解

「旱溪媽祖遶境十八庄」這個無形文化資產，在胡志強年代、台中縣市尚未合併前，由台中市東區樂成宮申請成功，但旱溪樂成宮從來就不是十八庄的一員，也不是這個活動的主辦單位；卻能運用宮廟的文化資源與政治關係，維持文化資產身分懸而未決迄今，讓人不禁質疑，台中市政府文化局與文化部文化資產局，高喊保護民俗文化資產，認同自己的文化；是不是都在打假球？

前高中生黑帽駭客今變CNA資安專家 漏洞通報全球資料庫

16年前入侵無名小站的高中生駭客洪睿荃，被刑事局查獲後步上正軌，成立「ZUSO Generation 如梭世代」資安公司...

「勾惡」赴約前往桃園巨蛋體育館未下車 粉絲：沒誠意

知名網紅「勾惡」近日因直播主連千毅賣NFT（非同質代幣）爭議槓上，約好今天見面談判，雖經調停暫歇，但「勾惡」一早發生聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。