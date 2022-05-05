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屋漏偏逢連夜雨！ 高雄小北百貨遭搶轄區所長卻確診

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市小港區小北百貨今晨遇搶！一名戴安全帽的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，拿走2萬多元及2條香菸後，騎乘未懸掛車牌機車逃逸；發生搶案的地點，卻傳出轄區派出所所長染疫確診；分局低調表示，不影響勤務，嫌犯正積極追緝中。

位於小港區漢民路的小北百貨，今天凌晨3點多，突然闖入一名頭戴全罩式安全帽的男子，男子手持一把疑似手槍槍械，喝令店員將櫃台收銀機現金交出，店員因惟恐遭遇不測，往旁邊退，歹徒走進櫃台，一把抓走約2萬多元現金及2條香菸，隨即奪門而出。

警方獲報趕抵現場，小北百貨店員向警方表示，當時看到歹徒手上有一支黑黑長長的金屬物，看起來很像手槍，但不敢確定，警方調閱監視器發現，歹徒得手後，跳上未懸掛車牌機車逃逸，正「以車追人」中。

該間小北百貨發生搶案後，也傳出轄區派出所長確診遭隔離，派出所內有數名同仁被匡列，無法參與「小北百貨搶案」的偵辦過程，但分局不願證實所長是否確診一事，僅說相關疫情由衛生局說明，對小北百貨「恐嚇取財」的嫌犯，派出所和偵查隊正盡全力追緝中。

高雄市小港區小北百貨今晨遇搶！一名戴安全帽的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，拿走2萬多元及2條香菸逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區小北百貨今晨遇搶！一名戴安全帽的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，拿走2萬多元及2條香菸逃逸。記者石秀華／翻攝

衛生局 監視器

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