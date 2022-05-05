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網傳疫情失控殯儀館燒不停 調查局研判境外勢力操弄

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

Omicron病毒疫情升溫，確診人數破3萬，有推特等網路社群流竄不實圖文訊息，指「台灣的疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫」，並附上地面滿布屍體畫面不實圖文訊息，調查局溯源追查，該畫面截自韓國2013年災難電影「流感」，非真實照片，研判可能是境外勢力使用之人頭帳號。

調查局為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾防疫作業，發現推特帳號「徐芳麗」特擷取聳動的電影畫面，加註文字進行散布，疑意圖在我國疫情升溫、社會情緒緊繃之際，趁機引發民眾恐慌以影響公共秩序及干擾我國防疫作為。

另外，該推特帳號亦曾使用「珂蒂」之帳號名稱，經網友發現並指控其造謠行為，而變更名稱為「徐○麗」持續針對我國政經、民生、疫情等相關時事議題，發布具爭議性、情緒性及不實之圖文訊息，由其措辭用語及貼文內容。

網傳疫情失控殯儀館燒不停假訊息。圖／調查局提供
網傳疫情失控殯儀館燒不停假訊息。圖／調查局提供

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