開奥迪連撞保時捷、寶獅、BMW 假車禍集團詐保3百萬

竹聯幫月堂玄月會成員宋姓男子涉嫌組假車禍詐保集團，由同夥駕駛BMW、奥迪汽車分別衝撞橋墩、路旁停放汽車，向一家保險公司詐得363萬元理賠，另一家尚未給付。刑事局拘提宋等8人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，法院裁定宋30萬元交保、宋的女友羈押，檢方命其餘犯嫌5至15萬元交保。

據調查，26歲宋男與30歲顏姓女友從事中古車買賣仲介，去年2月指使同夥將保時捷Macan、寶獅308、BMW大7共3輛汽車停放台北市南港區研究院路旁，由25歲羅男駕駛投保「超額責任險」的奧迪Q3休旅車衝撞，獲理賠363萬元，有120萬元審核中。

去年9月，兩人指使47歲陳男駕駛投保「車體全險」的BMW i8跑車，在桃園市大園區中山南路自撞橋墩，680萬元理賠尚未核發。兩名肇事駕駛僅擦挫輕傷。

南港車禍經媒體報導，刑事局偵二大隊第三隊發現肇事及現場車輛均為高價車，懷疑有隱情，向財團法人金融法制暨犯罪防制中心調閱投保資料，查出相關車主、駕駛互相認識，涉嫌以這兩件假車禍各向一家保險公司申請理賠。

刑事局上月19日赴台北、新北、桃園等犯嫌住處，拘提宋、顏、羅、陳及車主、負責開車停放的4名共犯。部分犯嫌坦承詐保，警詢時宋堅稱不知情，檢方複訊時坦認，顏仍否認，被檢方聲押獲准。