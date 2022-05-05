影／「六條通」毒犯見警上門 跳窗墜3尺鐵皮加蓋警圍捕

台中市刑大在去年間偵辦毒品案，發現涉案的彭姓毒犯已遭多個地檢署發布通緝，警方今年2月間掌握彭藏身在苗栗縣一處透天厝內，警方前往查緝時，彭聽到警方上門聲響，隨即從3樓跳窗逃逸，墜落3公尺掉到2樓鐵皮加蓋屋頂，因警方布好警力，順利將彭逮回，查獲海洛因、安非他命等毒品。

台中市刑大偵八隊在去年底查獲多起販毒案，溯源擴大追查毒品來源，發現上手疑為彭姓男子（48歲），經跟監、蒐報後，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

市刑大查緝期間，彭男陸續因毒品、詐欺及竊盜等案件遭台中、台北、士林、苗栗等地檢署發布6案通緝，彭男為規避警方追緝，出入均極為謹慎，但仍持續從事販毒，從中牟取不法利益。

市刑大經鍥而不捨追查，掌握彭男藏匿處位於苗栗縣竹南鎮透天厝，今年2月時機成熟，持搜索票、拘票進行攻堅查緝。

不過警方衝進彭男藏身的透天厝時，彭衝至3樓後，開窗跳樓逃離，墜落到2樓加蓋的鐵皮屋頂，幸好警方早已預先佈署，已將彭男逃逸路線阻斷，順利逮捕彭男，彭雖然墜落3公尺，但身上無明顯外傷。

警方在場查扣海洛因40克、安非他命80克，以及吸食器、電子磅秤、毒品分裝袋及行動電話等證物，全案依違反毒品危害防制條例，移送苗栗地方檢察署偵辦，檢方訊後聲押獲准。