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蒙面男疑持槍搶高雄小港區小北百貨 拿走2萬後逃逸
高雄市小港區一家連鎖賣場小北百貨今晨遇搶！一名頭戴安全帽戴口罩的男子，持疑似槍枝喝令店員交出財物，店員嚇到往旁邊退，讓歹徒自行走進櫃台拿走2萬多元逃逸；轄區警方獲報，調閱監視器追查，發現歹徒騎乘未懸掛車牌機車逃逸，正全力追緝中。
警方調查，位於小港區漢民路的小北百貨，今天凌晨3點多，突然闖入一名頭戴全罩式安全帽的男子，男子手持一把疑似手槍槍械，喝令店員將櫃台收銀機現金交出，店員因惟恐遭育部測，往旁邊退，歹徒走進櫃台，一把抓走約2萬多元現金後，隨即奪門而出。
警方獲報趕抵現場，小北百貨店員向警方表示，當時看到歹徒手上有一支黑黑長長的金屬物，看起來很像手槍，但不敢確定，警方調閱監視器發現，歹徒得手後，跳上未懸掛車牌機車逃逸，正「以車追人」中。
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