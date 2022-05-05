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影／趁疫情躲透天厝重大麻 警抓3人查獲市價2600萬大麻
台中市第六警分局在去年間網路巡邏時發現，有歹徒欲種植大麻資訊，經與刑事局合作，發現陳姓男子與人合作，在雲林縣租賃透天厝種植大麻，經收網後帶回陳等3人，並查扣百株大麻植株、大麻花、成品等贓證物，市價初估超過2600萬元，全案移送雲林地檢署後，偵結起訴。
台中市第六警分局警員去年4月間在網路巡邏時發現，陳姓男子（28歲）與黃姓（23歲）、吳姓男子（20歲）等人在雲林縣虎尾鎮、斗六市、林內鄉等地，租賃5棟透天厝，專職種大麻，還以每公斤80萬元的價格販售牟利。
第六警分局與刑事局二大隊合作，報請雲林地檢署玄股檢察官指揮偵辦，去年6月間見時機成熟，持搜索票前往雲林縣租屋處搜索，現場扣得乾燥大麻植株109株、大麻花5包(13.5公克)、大麻成品1袋(646.84公克)及栽種工具等證物。
據查，每株大麻植株可產300公克、加上查獲的大麻花、成品，約有33公斤，若以歹徒販售的市價80萬元計算，市價約為2640萬元左右。
全案警詢陳姓男子等3人後，依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，檢方已將陳等人依毒品罪起訴。
第六警分局呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科500萬以下罰金的重罪。
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