自曝供毒開摩鐵毒趴 通訊行業務上法院翻供吃官司
台南29歲葉姓通訊行業務3年多前販賣K他命給劉姓男子被盯上，警方循線在仁德某摩鐵查獲葉等7人開毒趴，現場查獲海洛因等，他自稱持有毒品被起訴，一、二審卻翻供是代人頂替，販賣K他命被判3年8月，意圖販賣而持有毒品則判無罪，檢方追究其頂替刑責，法院處拘役55天。
檢警調查，2018年9月間，葉兩度將K他命賣給劉姓男子每次1千元，兩次都沒收到錢。同年月20日晚間10時在北區某PUB，以3萬元的代價，向綽號「阿明」男子，海洛因、一粒眠、K他命等毒品。同年月26日下午1時50分許，在仁德區某摩鐵317號房，警方查獲葉等7人在房間開毒趴，案發時，他坦承持有海洛因等毒品而被起訴。
未料，葉上法院後翻供，他辯稱，該毒品是他人的，當時他去摩鐵，警察跟著他去，他到汽車旅館317室，大約5分鐘後警察就進來了，當時持有者已經在裡面了。他說，曾經承認是因為他答應要替對方頂罪，但他後來不願意幫對方頂罪的原因，是因為對方答應要寄錢給他，但對方都沒有跟他聯絡。
一審認他販賣第3級毒品共2罪應執行3年，另意圖販賣而同時持有1、2、3級毒品則無罪，檢方不服上訴，他販賣第3級毒品改判3年8月，意圖販賣而持有毒品部分仍是無罪。葉入監服刑後，去年8月間經檢方測謊，結果並無不實反應，依頂替罪起訴，
台南地院審酌，葉於警詢、偵查中承認為毒品所有人，頂替犯罪，甚至已影響犯罪偵查的正確性，妨害國家司法權的正確行使，所為很不應該，念及被告犯後坦承犯行態度，處拘役55日，可易科罰金。
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