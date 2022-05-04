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調查局防彈背心爆圍標弊案 檢調搜索約談4業者
調查局去年發包新式防彈背心採購傳出弊案。調查局發現，聯戰有限公司為取得防彈背心標案，涉嫌找來不符資格的銓程公司陪標，後來因招標資格不符被檢舉，全案依違反政府採購法送辦。新北市調查處今天兵分2路搜索，約談聯戰公司負責人張良榮、銓程公司林姓負責人到案，預計晚間移送依違反政府採購法移送台北地檢署。
調查局警衛組因有防彈背心需求，去年5月由督察處發包防彈背心採購標案，標金658萬元，聯戰公司出價427萬，攻衛公司出價433萬。調查局審查發現，聯戰公司出的價錢根本不到底價8成，懷疑拿劣質品混充，要求聯戰公司出具履歷，結果聯戰公司竟拿出供應商隴銓公司的履歷，而非自己本身，且隴銓公司又與銓程公司有關係，為避免其中有弊，決議將標案發給出價第二高的攻衛公司。
據了解，督察處將全案妨害投標未遂送辦，檢調蒐證告一段落，今天發動偵辦行動。調查局2018年舉辦全國毒品公開銷毀儀式時，由北機站調查官持長槍戒護，並展示新式防彈背心，沒想到2021年爆發防彈背心採購圍標弊案。
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