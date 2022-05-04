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開車40秒拖行員警1.1公里 吸毒男涉殺人未遂起訴

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名謝姓男子去年5月5日毒駕上路遇警攔查，為避免犯行曝光，竟不顧員警攀附在前排客座窗外，猛踩油門以近百公里時速逃逸，將人拖行1.1公里。雖然員警僅四肢有擦挫傷，但桃園地檢署認定謝男行為涉犯殺人未遂罪，今依法提起公訴。

起訴指出，謝男是違規停車被警方盤查，當時因車內前排客座放有疑似毒品咖啡包物品，所以員警一開口詢問，他就發動車輛猛踩油門逃逸，不顧員警還攀附在車門外。員警雖然嘗試制止，但最後因為力竭摔落路旁，所幸僅雙手和左腳受皮肉傷。

謝男被警方持拘票逮捕後，坦承妨害公務和傷害，供稱事發當下因施用毒品頭腦不清楚，遇到盤查很緊張，只想逃跑，但沒有致員警於死地的意思，不認殺人未遂犯行。

但檢方調查，謝男當時拖行員警長達1.1公里，全程僅花了40秒，換算成時速約99公里。縱使謝男在逃逸過程沒有故意煞車造成員警甩落，但在如此高速的情況下，對員警的生命顯有高度風險。

檢方認為，雖然員警力竭摔落路旁未被後方來車追撞，傷勢多以四肢為主，但這只能說明員警夠幸運，不代表謝男犯行未涉及殺人未遂，而謝男明知高速疾駛恐對車外的員警生命造成威脅，仍持續行為長達40秒，顯有殺人的不確定故意。

桃園地檢署昨天偵結起訴謝男，同時也建請法院審酌他已賠償受傷員警130萬元達成和解等情量刑。

謝姓男子以時速近百公里拖行員警長達40秒、1.1公里，雖然事後賠償對方130萬元和解，仍被桃園地檢署認定殺人未遂，今天起訴。示意圖／Ingimage
謝姓男子以時速近百公里拖行員警長達40秒、1.1公里，雖然事後賠償對方130萬元和解，仍被桃園地檢署認定殺人未遂，今天起訴。示意圖／Ingimage

殺人 桃園 毒品

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