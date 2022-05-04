毒品3男女甫出獄又販毒！警搜索驚見槍彈 3人遭起訴

薛姓男子等3人年前才分別因涉毒品案入獄，去年又重操舊業涉嫌販毒，還擁槍自重，去年10月遭警查獲後，士林地檢署近日依毒品危害防制條例等罪嫌起訴3人。

起訴指出，先前49歲薛男因毒品案遭判刑4月，去年3月易科罰金執行完畢；58歲龍姓女子因毒品案遭判刑5月，前年12月執行完畢；40歲陳姓男子因毒品案遭判刑8月，前年4月執行完畢。

3人出獄後不知悔改，去年4至8月間與毒品藥腳聯繫，相約在新北市八里區指定地點交易毒品，交易次數超過20餘次，得手至少22萬6500元。

警方去年10月5日蒐證完備突襲搜索，3人當場落網，除查獲毒品海洛因16包（近200公克）、安非他命21包（約136公克）及不法所得外，還查獲1把改造手槍、2枚子彈。

陳男稱，手槍是2016年間上網購買操作槍，自行貫通槍管後製成，後續向綽號「阿榮」的不明人士購買2枚子彈，但未交代用途。