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毒蟲闖紅燈被攔竟騎車撞員警 勇警負傷壓制逮人

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山分局龍華派出所員警，昨天深夜攔查闖紅燈的歐姓騎士（42歲），歐男身上藏毒被員警發現，竟騎車衝撞員警，造成警員王振翰多處擦傷，王忍痛起身，立即將歐男壓制，等支援警力到場後，將歐男逮捕，並起獲海洛因等毒品，全案今依毒品危害防治條例、妨害公務、傷害、毀損移送地檢署。

警方表示，王振翰昨晚10時30分許，負責交通違規取締勤務，在鼓山區華寧路與裕興街口發現一部機車闖紅燈，尾隨至馬卡道路與美術北五街口上前攔檢盤查。

但歐男盤查過程中，被警方發現持有一級毒品海洛因，他擔心遭警方送辦，竟趁員警不注意時，跳上機車想要逃跑，王振翰企圖攔阻，反遭歐男衝撞，但他仍負傷壓制歐男，順利等到支援警力到場，將歐男逮捕送辦，歐身上被查獲0.78公克海洛因，只能乖乖束手就擒。

事後王員檢視傷勢，右前臂挫傷、右腳多處擦挫傷，連身上密錄器有受損，到醫院檢查後傷勢無礙，分局長蔡鴻文特別肯定王員的英勇表現，全案警詢後，依違反毒品危害防治條例、妨害公務、傷害、毀損等罪嫌，將歐男移送地檢署偵辦。

鼓山分局警員王振翰，被拒捕的毒蟲騎車衝撞，身上多處擦挫傷。圖/讀者提供
鼓山分局警員王振翰，被拒捕的毒蟲騎車衝撞，身上多處擦挫傷。圖/讀者提供
鼓山分局警員王振翰，被拒捕的毒蟲騎車衝撞，身上多處擦挫傷。圖/讀者提供
鼓山分局警員王振翰，被拒捕的毒蟲騎車衝撞，身上多處擦挫傷。圖/讀者提供
歐姓男子藏毒被員警發現，竟騎車衝撞員警，最後仍被壓制就逮。圖/讀者提供
歐姓男子藏毒被員警發現，竟騎車衝撞員警，最後仍被壓制就逮。圖/讀者提供
歐姓男子藏毒被員警發現，竟騎車衝撞員警，最後仍被壓制就逮。圖/讀者提供
歐姓男子藏毒被員警發現，竟騎車衝撞員警，最後仍被壓制就逮。圖/讀者提供

毒品 妨害公務 反毒

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