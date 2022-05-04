吸毒女結婚又離婚近30次 嫁5老公「其中3人還在關」

吸毒的林女嫁過5個丈夫，有3個還因案在關，她和5個丈夫結婚又離婚，前後多達30次，因吸毒落魄到成為遊民。示意圖／Ingimage

彰化縣70歲「老毒蟲」汪姓男子除了提供毒品給友人林姓女子，也提供住處讓多名友人吸毒，宛如一個吸毒樂園，林女更深受毒品危害，誇張的是吸毒的林女嫁過5個丈夫，有3個還因案在關，她和5個丈夫結婚又離婚，前後多達30次，因吸毒落魄到成為遊民，此次檢方申請將她觀察勒戒，她提出抗告也被法院駁回。

判決書指出，汪男去年5月提供第二級毒品安非他命給林女（49歲）施用，林女說她都叫汪男哥哥，汪男對她很好，有時會收容她，她若沒錢吃飯，就買香蕉給她裹腹，她曾在外流浪，當過遊民，嫁過5個丈夫，其中有3個現在還在關，如果沒東西吃，就會來找汪男接濟他。

汪男被警方查獲提供毒品給林女施用，但林女說話反覆，檢察官偵訊時承認向汪買毒品，法院時又否認有買毒、施用毒品。

警方去年9月也查到，汪男位於員林精華市區的住處提供給林女及擔任高職校車司機的黃男、陳姓前女友等多人聚集吸毒，宛如一個「吸毒樂園」。

汪男坦承有提供毒品給林女施用，但沒收她錢，但否認是蓄意提供住處給眾人吸毒，表示「他趕不走其他人，也不敢得罪別人」，因為有時沒東西吃時，黃男會給他便當吃 ，所以開遊覽車的黃男也是高職校車司機，白天或暑假沒事時就會常到他家「打發時間」。

法官認為，汪男已多次因毒品案入監服刑，欠缺法治觀念，還提供住處讓吸毒朋友群聚，助長朋友施用毒品惡習，造成生命健康受到危害，至於是否賣毒給林女，由於林女前後供詞不一，汪男說是無償提供毒品，和林女生活狀況相符，依轉讓禁藥罪判刑4月，及幫助施用第二級毒品罪判刑3月。

檢察官也申請對林女觀察勒戒2個月，但林女提出抗告，請求撤銷原裁定，被彰化地方法院駁回，林女仍需觀察勒戒。