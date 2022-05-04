凶狠刺穿肺、切斷支氣管 21刀砍到他抱頭縮在角落慘死

綽號「小北」男子黃盈錫和陳姓友人有金錢糾紛，黃帶13名小弟到場談判破局，彈出煙蒂一聲令下眾人持刀朝陳猛砍，不顧陳抱頭縮在角落刺穿他胸肺，支氣管也遭切斷，全身中21刀吐血慘死，黃逃逸被通緝，法院痛斥同夥是人命如草芥，依殺人罪判7人12年6月至15年不等，可上訴。

檢警調查，黃盈錫去年2月13日和陳男約在南屯區益豐路1處被當作賭場的私人招待所盤判，黃前後找來許姓、劉姓、2名陳姓、2名李姓、林姓、鄧姓、王姓、廖姓、2名蔡姓及1名黃姓少年，ㄧ共14分別持刀械、空氣槍先到汽車旅館集結。

黃還對眾人下令「屆時若談判不順利，他會發出訊息，眾人就持刀砍殺陳男」，清晨5點多黃率人到場，10多名同夥則站在一旁戒護，但果真如黃所料談判破裂，他隨即朝陳男彈煙蒂方式指示動手。

一旁小弟全部蜂擁而上，分別亂刀砍刺陳男，導致陳男包括頭部、胸口及腰背等，全身中21刀慘死，右胸腔、右肺也遭刺穿，全身最深刀傷達18公分；黃等殺人後還拿空氣槍，喝令外頭另一派人馬蹲在地上不准動，最後趁亂四散逃竄。

主嫌黃盈錫作案後逃逸目前遭通緝，黃姓少年由少年法庭審理，其餘12人均否認殺人，辯稱僅有傷害故意；黃姓少年則證稱，談判見雙方起口角，陳朝黃痛罵後，黃就用煙蒂彈他，同夥馬上拿西瓜刀、開山刀朝陳一直砍，陳窩在牆角抱頭仍一直被捅，最後吐血昏倒在地。

法院比對多方證詞，認為其中7人有犯意聯絡構成殺人罪；另陳男經解剖發現，他全身21處刀傷，右前胸遭貫穿刺傷致命，右肺遭刺穿、右支氣管斷離，全身多處要害、臟器受創，可見共犯等主觀上已有殺人不確定故意。