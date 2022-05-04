上傳「助俄作戰抵20學分」反遭嘲笑 3大學生判不罰

網友在Dcard稱「長榮大學學生收到學校教務處發的「俄軍徵召簡訊」，要他立刻前往桃園機場報到，飛往俄烏前線參戰，「可以抵20學分」，校方駁斥網路假消息外報警，追查蘇姓大學生等3人送辦。台南地院認民眾觀閱該不實簡訊後，應不致有誤認為真而引起畏懼恐慌而判不罰。

警方調查，蘇姓大學生開玩笑，傳送不實簡訊給洪姓同學及第3人，稱「私立長榮大學教務處：同學你好，經查核你已經通過烏克蘭選拔。請於明天（2月27日）上午9：00攜帶國民身分證到體育館領取槍枝，並於2022年2月28日下午4時攜帶身分證、中華民國護照前往桃園國際機場登機飛往莫斯科報到…在此，我謹代表俄羅斯全體人民歡迎你的到來，並感謝你為獨立國協的偉大付出…再次提醒同學，參賽可以抵20學分…」。

洪姓同學將上述不實簡訊擷圖上傳至社群軟體Instagram的個人帳號，周姓同學見狀後，再將上述簡訊擷圖至Dcard論壇發表貼文，引起網友廣大討論，但因內容涉及烏克蘭戰爭、軍隊、槍枝等敏感議題，已影響公共安寧，警方認蘇、洪及周等3人行為違反社會秩序維護法移送法辦。

蘇等3人在警詢時表示一時失慮，沒想到事情會鬧這麼大，下次不敢亂開玩笑了。依社維法中散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

台南地院簡易庭認為，蘇男部分尚不構成散布不實簡訊；洪、周兩男將不實簡訊散發傳布於公眾，然觀諸Dcard論壇網友留言回覆內容多為：「詐騙的吧」、「笑死上戰場抵20學分」等嘻謔語句，隨即有網友留言轉發長榮大學教務處澄清簡訊擷圖，可見該不實簡訊內容難以認定有使聽聞者心生畏懼或恐慌。