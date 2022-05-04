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影／水電工是偷電纜賊！9天後返回修繕 當場被認出遭逮

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市楊姓男子，日前到新莊區某社區一樓娃娃機台維修電路，卻趁維修之際，夥同劉、黃兩嫌，潛入社區地下2樓停車場，偷剪電纜線變賣。兩天後該社區主委發現地下室電纜被人剪斷報警。上月25日先逮捕楊嫌函送法辦，昨再逮另2嫌到案，警詢後依毒品、加重竊盜罪嫌送辦，檢複訊後各依4、5千交保。

據了解，楊姓男子（38歲）有多項前科的他，從事水電相關工作。上個月16日，楊男受託到新北市新莊區新泰路某社區一樓，一家夾娃娃機店內維修電路。怎料，楊男卻趁維修之便，夥同劉（47歲）、黃（52歲）兩嫌，將該社區地下2樓停車場電纜線剪走，隨後拿去變賣買毒。

兩天後（4月18日）下午2時許，社區主委帶著電機技師，到社區地下室2樓進行機電保養，赫見地下室電纜線被人剪斷，經調閱監視器畫面，才發現楊、劉、黃3嫌，於16日凌晨潛入，各自拿著板凳、油壓剪，手腳俐落猛扯下地下一樓天花板配電纜線，隨後用油壓剪把電纜線剪斷迅速拉偷，若無其事離開現場。

上個月25日，楊男再返回該社區1樓夾娃娃機店內檢修電路，社區住戶發現楊男貌似當日竊賊，趕緊報警順利逮人，偵詢時，楊男坦承犯行，供稱是缺錢買毒才會臨時起意切電纜線，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

昨天（3日）凌晨零時37分左右，循線於基隆、國道5號石碇休息站，逮捕劉、黃兩嫌，並在黃嫌車內搜出大批電纜線贓物，並在兩嫌身上搜出二級毒品安非他命，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、加重竊盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後劉、黃兩嫌裁定各依4000、5000元交保後傳。

楊、劉、黃3嫌，潛入新莊區新泰路某社區大樓地下2樓停車場，偷剪電纜線。記者曾伯愷／翻攝
楊、劉、黃3嫌，潛入新莊區新泰路某社區大樓地下2樓停車場，偷剪電纜線。記者曾伯愷／翻攝
楊、劉、黃3嫌，潛入新莊區新泰路某社區大樓地下2樓停車場，偷剪電纜線。記者曾伯愷／翻攝
楊、劉、黃3嫌，潛入新莊區新泰路某社區大樓地下2樓停車場，偷剪電纜線。記者曾伯愷／翻攝
新莊區新泰路某社區地下2樓停車場電纜線被偷走，警循線逮人。記者曾伯愷／翻攝
新莊區新泰路某社區地下2樓停車場電纜線被偷走，警循線逮人。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕劉、黃2嫌，並在其車後起獲大批電纜線。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕劉、黃2嫌，並在其車後起獲大批電纜線。記者曾伯愷／翻攝
昨天凌晨，警方循線逮捕劉、黃2嫌，依竊盜、毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天凌晨，警方循線逮捕劉、黃2嫌，依竊盜、毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 竊盜

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