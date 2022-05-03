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網傳虐童鄉民拳頭都硬了 警呼籲冷靜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區驚傳父親疑吸毒後虐嬰，不少民眾獲知憤慨不已，直呼拳頭都硬了，還在網路相揪要教訓如此狠心父親，警方第一時間已安撫鄉民情緒，呼籲保持冷靜。

警方說，2日22時55分，接獲有虐童案件，立刻派員前往查處，現場發現剛滿月的男嬰，第一時間即將受傷男嬰送醫，當場逮捕施暴父親，並建請檢察官羈押，目前法院已裁定收押；另男嬰送醫治療後，尚無生命危險，社工亦已介入關懷。案已聲請緊急保護令並獲核發，犯嫌家中另有2幼女（6歲及2歲）目前由祖父母、外婆照顧。

警方說，全案已進入司法程序，請民眾冷靜，不要有任何糾眾滋事違法脫序行為，靜待司法調查、判決。同時呼籲民眾平日多留意周遭孩童異樣並協助通報。

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台南驚傳父親虐嬰各界憤慨不已，警方呼籲各界冷靜，交由法院審理。圖 ／取自我是新營人
台南驚傳父親虐嬰各界憤慨不已，警方呼籲各界冷靜，交由法院審理。圖 ／取自我是新營人

司法 台南 虐童 吸毒

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